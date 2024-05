Były juror "The Voice of Poland" "wysypał się" o rozstaniu z partnerką i rządowych dotacjach. "Gdybym wiedział, jakie są konsekwencje..."

Kamil Bednarek przez około dziewięć lat był związany z modelką Victorią Hall.

Victoria zachwyca egzotyczną urodą, pochodzi z Zambii, a do Polski przeprowadziła się w wieku 16 lat. Już w młodości marzyła o karierze w show-biznesie.

Kamil Bednarek i Victoria Hall tworzyli burzliwy związek

Związek Hall z Bednarkiem był pełen wyzwań. Para wielokrotnie się rozstawała i schodziła. Podczas jednej z przerw Victoria zaszła w ciążę, co dodatkowo skomplikowało ich relacje. W 2021 roku ostatecznie ogłosili rozstanie, a piosenkarz postanowił otwarcie opowiedzieć o tym, co wtedy działo się w jego życiu.

Kamil Bednarek u Żurnalisty

Kamil Bednarek w wywiadzie dla Żurnalisty poruszył temat dotacji, które artyści mieli otrzymać od rządu w czasie pandemii. Piosenkarz był na wstępnej liście artystów, którym miały zostać przyznane pieniądze. Bednarek przyznał jednak, że żałuje swojej decyzji o zgłoszeniu się po dotację. Przy okazji wyszedł na jaw wątek rozstania z Victorią.



Serce Kamila Bednarka jest zajęte

"Gdybym wiedział, jakie są konsekwencje tego, to na pewno byśmy tego nie zgłaszali. Najlepsze jest to, że ja w tamtym okresie rozstawałem się z zespołem, rozstawałem się z kobietą i nawet nie miałem głowy do wymyślenia takiego projektu, więc ani grosza nie wziąłem z tych pieniędzy" - wyznał w rozmowie z Żurnalistą.

Ten czas był dla Kamila Bednarka szczególnie trudny, zwłaszcza że nie mógł liczyć na wsparcie ze strony swojej partnerki.

Mimo trudnych doświadczeń, Kamil Bednarek znalazł jednak miłość, spokój i stabilność. Choć niechętnie dzieli się szczegółami na temat swojej obecnej partnerki, wiadomo, że w 2023 roku wziął ślub.

Początki kariery Kamila Bednarka

Kamil Bednarek zdobył rozpoznawalność w 2010 roku dzięki udziałowi w programie "Mam Talent", gdzie zajął drugie miejsce. Talent show otworzył mu drzwi do świata muzyki i telewizji. W tym samym roku wydał swój debiutancki album, który spotkał się z ciepłym przyjęciem.

W 2011 roku objął rolę trenera w programie "Bitwa na głosy". Widzowie mogli go również zobaczyć w roli jurora w programie "The Voice of Poland". Kariera muzyczna Bednarka rozwijała się dynamicznie. W 2015 roku wydał drugi album, z którego pochodzą takie hity jak "Chwile jak te" czy "List". W 2021 roku gościnnie wystąpił w singlu "Biegiem" wydanym przez Beatę Kozidrak.