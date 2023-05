The Rolling Stones w ubiegłym roku obchodzili 60-lecie działalności. Od samego początku, aż do 1993 roku, na basie w zespole grał Bill Wyman. Później jego miejsce zajął Darryl Jones, który jednak nie został oficjalnym członkiem grupy.

86-letni muzyk w najnowszym wywiadzie dla "The Telegraph" wyznał, że wcale nie żałuje decyzji o odejściu z The Rolling Stones. "Nie, ani na jotę. Nigdy jej nie żałowałem. Nie chcieli, żebym odchodził. Byli na mnie wściekli. Mick i Charlie przyjechali do mojego domu i rozmawiali ze mną cały wieczór. W końcu zaakceptowali moją decyzję" - wspomina.

Warto wspomnieć, że w 2012 roku Wyman parokrotnie dołączył do kolegów z okazji 50-lecia, ale później był niezadowolony, że podczas całego koncertu pozwolono mu zagrać w dosłownie dwóch utworach. W ubiegłym roku pomimo wielu plotek nie dołączył do muzyków na trasie z okazji 60-lecia.

Jak widać, Wyman nie chowa już do Stonesów urazy. Przyznaje, że nadal śledzi, co u nich słychać. "Tak, ale dziś nie jestem fanem takiej muzyki. Z moim zespołem, Rhythm Kings, graliśmy różną muzykę, która bardziej mi się podobała. Świetnie było grać w Stonesach, podobała mi się każda chwila z nimi spędzona, ale nadeszła pora, by robić inne rzeczy. Lubię różną muzykę: country, reggae, blues" - dodaje basista.

Fani muzyka w najbliższym czasie mogą spodziewać się jego kolejnego solowego albumu, a także książki. Poruszy w niej wspomnienia dotyczące dorastania w Londynie w czasach II wojny światowej.