Była żona Phila Collinsa zarzuca mu problemy z higieną. Szokujące oskarżenia

Publiczne pranie brudów między byłą żoną muzyka a wokalistą trwa. Co gorsza, staje się coraz bardziej grubiańskie. Z pozwu sądowego, do którego dotarli dziennikarze "People" wynika, że Orianne Cevey zarzuca Philowi Collinsowi, że znęcał się nad nią psychicznie przez ponad rok.

Matthew Collins, Orianne Cevey, Phil Collins i Nicholas Collins w 2018 r. /Desiree Navarro /Getty Images

Jedną z metod torturowania jej miałoby być unikanie przez piosenkarza prysznica. Adwokaci gwiazdora odrzucają te zarzuty, zaś sam Phil Collins nazywa je bezczelnymi.

Żądająca połowy wartości rezydencji na Florydzie była żona artysty chcąc osiągnąć to, czego pragnie, nie ogląda się za siebie i nie bierze w jeńców. W nowym pozwie sądowym oznajmia, że Phil Collins przez ponad rok nie brał prysznica ani nie mył zębów. W efekcie roztaczał nieprawdopodobny fetor.

Do tego był uzależniony od środków antydepresyjnych, przeciwbólowych i nieustannie ją obrażał. Z jej relacji wynika, że jedyne co mogła zrobić, to zdystansować się od niego. Tym bardziej że nie był w stanie z nią współżyć ani nie wspierał jej emocjonalnie oraz nie chciał pomagać w sprawowaniu opieki nad dwoma synami (Nicholas 19 lat, Matthew 15 lat, przyp. red.).

Zdaniem prawników eskalacja konfliktu jest powodowana chęcią zniszczenia dobrej reputacji muzyka i zmuszenia go do wypłacenia Orianne Cevey nienależnych jej pieniędzy.

Raz już się to bowiem jej udało. Para, która wzięła ślub w 1999 roku, pierwszy raz rozstała się po siedmiu latach. I wtedy to właśnie Orianne otrzymała odszkodowanie w wysokości 47 milionów dolarów.

Jeszcze większym zaskoczeniem było jednak to, że w 2016 roku wrócili do siebie. Bo jak powiedział Phil Collins: "Zrozumieliśmy, że wciąż lubimy mieszkać ze sobą i wymieniać żarówki". 2 sierpnia okazało się, że 49-letnia Orianne Cevey lubi wymieniać żarówki także z 31-letnim Thomasem Batesem, za którego potajemnie wyszła za mąż.

69-letni Phil Collins, którego majątek wyceniany jest na około 300 milionów funtów, ma teraz do wyboru albo ponownie zapłacić swojej byłej małżonce wielomilionowe odszkodowanie, albo angażować się w trwającą wiele lat batalię sądową. A teraz jego największym marzeniem jest reaktywacja zespołu Genesis.



Zdjęcie Orianne Cevey i Phil Collins z przerwami byli ze sobą 11 lat / Reuters Photographer / Agencja FORUM