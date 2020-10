Phil Collins toczy wojnę ze swoją byłą żoną. Sąd interweniuje

W konflikt pomiędzy Phillem Collinsem a jego byłą żoną Orianne Cevey, włączył się sąd. Podjęta została pierwsza decyzja w sprawie.

Orianne Cevey i Phil Collins z przerwami byli ze sobą 11 lat /Reuters Photographer / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że ponowny związek Phila Collinsa i Orianne Cevey rozpadł się po czterech latach (wcześniej byli małżeństwem w latach 1999 - 2006).

Tym razem rozstanie ma być definitywnie (jego była żona wzięła nawet sekretny ślub z Thomasem Batesem), a Collins podjął kroki, aby usunąć Orianne ze swojego życia.

Do sądu trafił pozew o eksmisję Cevey z domu na Florydzie. Słynny muzyk twierdzi, że to jego własność i ma na to dokumenty. Cevey odgraża się, że nie opuści posiadłości (zatrudniła ochroniarzy, zainstalowała monitoring wokół domu oraz zmieniła kody do drzwi wejściowych), a co więcej chce ujawnić kompromitujące informacje na temat muzyka.

20 października sąd po raz pierwszy przyjrzał się sprawie i zarządził spis przedmiotów, które znajdują się w domu.

Decyzja ta podyktowana jest obawami Collinsa o zniszczenie drogocennych rzeczy, które w nim się znajdują. Prawnicy muzyka przyznali, że ten niepokoi się o stan pamiątek związanych z bitwą o Alamo, zdjęć rodzinnych, zbieranej przez lata muzyki i pianina.

Jak donosi "Miami Herald" w sądowych dokumentach znalazły się zeznania, według których Cevey na krótko przed swoim ślubem z Batesem w Las Vegas, zerwała z Collinsem przez SMS-a.

