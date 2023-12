Do kompozycji "Afterglow Of Ragnarok" powstał nakręcony z rozmachem teledysk w reżyserii Ryana Mackfalla. Wideoklip - przedstawiający Dr Necropolis, głównego antagonistę w całej narracji konceptualnego "The Mandrake Project" - oparto na powieści graficznej autorstwa Bruce'a Dickinsona i Tony'ego Lee, uznanego brytyjskiego pisarza i scenarzysty komiksowego współpracującego z m.in. Marvel i DC Comics (serie X-Men, Doctor Who, Spider-Men i inne).

Premiera teledysku miała miejsce na CCXP23 - największym konwencie komiksowym w Brazylii, który odbywa się w Sao Paolo. Wraz z wideoklipem pokazano także ośmiostronicową zapowiedź serii komiksów, które towarzyszyć będą pierwszemu od 19 lat solowemu albumowi frontmana Iron Maiden. Całe przedsięwzięcie zakłada wydanie trzech komiksowych serii, których premiera odbędzie się 17 stycznia 2024 roku.

"Bardzo ważne dla mnie było, żeby nadać ton temu projektowi właśnie tym utworem. Jak przystało na taki tytuł, jest to ciężki utwór, którego główną oś stanowi potężny riff... ale jest tam także melodia w refrenie, która pokaże światło i cień, jakie niesie ze sobą reszta albumu" - o singlu "Afterglow Of Ragnarok" mówił wcześniej 65-letni angielski wokalista.

Longplay "The Mandrake Project" ujrzy światło dzienne 1 marca 2024 roku nakładem wytwórni BMG.



W ramach promocji nowego materiału Bruce Dickinson, jeden z najbardziej uznanych wokalistów w dziejach heavy metalu, ruszy w zakrojoną na szeroką skalę trasę koncertową. Jednym z jej przystanków, jak już informowaliśmy, będzie Mystic Festival w Gdańsku (5-8 czerwca 2024 r.).

Teledysk do singla "Afterglow Of Ragnarok" Bruce'a Dickinsona możecie zobaczyć poniżej:

Bruce Dickinson - szczegóły albumu "The Mandrake Project" (tracklista):

1. "Afterglow Of Ragnarok"

2. "Many Doors To Hell"

3. "Rain On The Graves"

4. "Resurrection Men"

5. "Fingers In The Wounds"

6. "Eternity Has Failed"

7. "Mistress Of Mercy"

8. "Face In The Mirror"

9. "Shadow Of The Gods"

10. "Sonata (Immortal Beloved)".

U jego boku na scenie pojawią się gitarzysta Roy Z (pracujący z Dickinsonem od drugiej solowej płyty "Balls to Picasso" z 1994 r.), perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O'Callaghan (m.in. Whitesnake) i klawiszowiec Mistheria.

Dotychczasowy solowy dorobek jednego z najbardziej uznanych wokalistów w historii heavy metalu zamyka szósta studyjna płyta "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.