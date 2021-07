Brodka, Tymek i Urbanski w coverze przeboju "Ostatni" Edyty Bartosiewicz. Zobacz teledysk do serialu "Rojst '97" (Netflix)

7 lipca na Netfliksie odbędzie się premiera serialu kryminalnego "Rojst '97". Produkcję promuje cover przeboju "Ostatni" Edyty Bartosiewicz w wykonaniu Brodki i Tymka. Za oprawę muzyczną odpowiada Urbanski.

Brodka nagrała piosenkę do serialu "Rojst '97" AKPA

"Rojst '97" w reżyserii Jana Holoubka poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia.

To kontynuacja serialu "Rojst", który miał premierę w sierpniu 2018 r. W rolach głównych ponownie pojawią się Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik i Zofia Wichłacz, do których dołączą nowe postacie grane przez Magdalenę Różczkę i Łukasza Simlata.

Tymek i Brodka, zainspirowani tajemniczą fabułą kryminalnego serialu, nagrali autorską wersję utworu utrzymaną w stylistyce lat 90. W oryginale utwór "Ostatni" wykonuje Edyta Bartosiewicz. Przebój w zupełnie nowej aranżacji wyprodukował Wojtek Urbanski, znany m.in. z duetu Rysy.

Przypomnijmy, że na potrzeby pierwszej serii "Rojsta" Brodka (we współpracy z A_GIMem) przygotowała cover "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej.



"'Ostatni' Edyty Bartosiewicz to prawdopodobnie najpiękniejsza ballada w historii polskiego popu. Zmierzenie się z tak ikonicznym numerem było sporą odpowiedzialnością. Nie uznaję tworzenia coverów gorszych od oryginałów. Za każdym razem staram się dostarczać coś, co wniesie świeżość poprzez brzmienie i zaskoczenie poprzez formę. Razem z pianistą Patrykiem Kraśniewskim szukaliśmy takich rozwiązań muzycznych, które nie zgubią piękna tej romantycznej kompozycji, dodając do niej tajemnicę i mrok rodem z serialu 'Rojst '97'" - podkreśla Urbanski.



Za teledysk odpowiada Alan Willmann, a niemym bohaterem jest hotel Centrum - miejsce, w którym każdy skrywa mroczne sekrety.