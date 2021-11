Britney Spears nie może doczekać się chwili, gdy sąd uwolni ją od kurateli, która została na nią nałożona 13 lat temu. Piosenkarka ma na to bardzo duże szanse już w tym tygodniu, bo rozprawa, w czasie której sędzia Brenda Penny rozpatrzy wniosek prawnika Britney o zniesienie ubezwłasnowolnienia gwiazdy, odbędzie się już niebawem - 12 listopada.

Wizja odzyskania wolności i ponownej możliwości decydowania o sobie wyraźnie ekscytuje gwiazdę, o czym świadczy jej najnowszy post na Instagramie. Britney uchyliła w nim rąbka tajemnicy na temat swojego zbliżającego się ślubu.

Na opublikowanych przez piosenkarkę zdjęciach i filmiku Britney pozuje w jasnoróżowej, tiulowej sukni z gorsetem, bawi się nią, a w pewnej chwili jedną z jej warstw zakłada na głowę i przymierza ją jak welon. Od razu jednak wyjaśnia, że ta kreacja nie jest jej suknią ślubną, ta bowiem dopiero powstanie. Projektuje ją dla Britney nie byle kto, bo sama Donatella Versace. "Nie... to nie jest moja suknia ślubna! Donatella Versace szyje moją sukienkę, już ją omówiłyśmy" - napisała Spears.

Nie po raz pierwszy w ostatnich dniach piosenkarka nawiązuje do zbliżającego się ślubu. Niedawno na TikToku prosiła swoich fanów o radę, gdzie ona i Sam Asghari powinni urządzić ceremonię. Ujawniła wtedy, że zastanawiają się nad trzema lokalizacjami - biorą pod uwagę Włochy, Grecję i Australię. Z kolei "The Mirror", powołując się na osobę z otoczenia gwiazdy, donosi, że Britney poprosiła swoich dwóch prawie dorosłych synów, aby to oni, zamiast jej ojca, poprowadzili ją do ołtarza w czasie uroczystości ślubnej.

Britney Spears i Sam Ashgari zaręczyli się we wrześniu i od razu pochwalili się tym faktem w social mediach. Ona szczęśliwa napisała "Nie mogę w to uwierzyć!", on opublikował ich wspólne zdjęcie, na którym się całują, a Britney pokazuje do obiektywu serdeczny palec, na którym błyszczy pierścionek z ogromnym diamentem. Jest to biżuteria zrobiona na specjalne zamówienie. Pierścionek stworzył nowojorski projektant Roman Malayev, mistrz jubilerski z firmy Forever Diamonds. Największą ozdobą pierścionka jest 4-karatowy brylant w platynowej oprawie, a obrączkę od wewnątrz zdobi ją osobisty grawerunek "Lwica".

Piosenkarka poznała tancerza, aktora i trenera personalnego Sama Asghari w 2016 roku na planie teledysku "Slumber Party". Od tamtej pory para jest nierozłączna. Asghari wielokrotnie wspierał dążenie piosenkarki do uwolnienia się spod kurateli ojca, dba także o jej dietę i kondycję fizyczną. W wywiadzie, jakiego udzielił magazynowi "Forbes", zadeklarował , że nie tylko planuje z piosenkarką małżeństwo, ale nie ma również nic przeciwko temu, by zostać ojcem.