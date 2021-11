Britney Spears znowu szokuje! Te zdjęcia budzą przerażenie

Halloween to doskonała okazja, żeby zaszaleć z różnymi przebraniami. Chętnie korzystają z tego także gwiazdy.



Swoją "kreacją" zaskoczyła Britney Spears. Fotografie pojawiły się na Instagramie, a w opisie można przeczytać dotyczącą zdjęć historię.

"5:45. Przyjechała... odźwierny powiedział, że wróciła sama do domu! Poszła na kolację z dwiema koleżankami i wypiła 1 drinka... wzięła taksówkę do domu, ale sąsiadka znalazła ją na podłodze" - tymi słowami rozpoczyna się opis.



"To pozostaje tajemnicą... kto by to zrobił? Miała cudowną rodzinę i oczywiście nie było ich nigdzie w pobliżu! Dość kiepsko, że stało się to na Halloween, zeszłej nocy" - czytamy dalej. Na koniec gwiazda wyjaśniła, że to wszystko to oczywiście żart.

Reklama

Instagram Post

Post podzielił fanów. Jedni pisali, że nawet w takim wydaniu wygląda pięknie oraz że "Britney jest najlepsza". "Przepraszam, co?", "O co tu chodzi?" - pisała druga grupa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wieczna kariera Britney Spears 123RF/PICSEL