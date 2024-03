BRIT Awards to najważniejsze nagrody przemysłu muzycznego w Wielkiej Brytanii. W tym roku rozdano je 2 marca. Jeszcze przed galą wokalistka Raye pobiła rekord, zdobywając aż 7 nominacji do nagród.

Ostatecznie artystka The O2 Arena w Londynie opuszczała z sześcioma nagrodami, co również było historycznym wynikiem. Wcześniej z tyloma nagrodami gali nie opuszczały największe gwiazdy brytyjskiej muzyki: zespół Blur, Adele i Harry Styles. Raye zgarnęła statuetki w najważniejszych kategoriach - artysta roku, płyta roku, utwór roku i autor roku. Triumfowała również w kategoriach: najlepszy nowy artysta i najlepszy artysta R&B.

Reklama

Podczas odbioru ostatniej nagrody, tej za album roku, Raye nie kryła łez. "Nie macie pojęcia, jak jest to dla mnie ważne. Jestem dumna z tej płyty. Kocham muzykę. Wszystko, czego chciałam to bycie artystką, a teraz jestem artystka z płytą roku" - mówiła, a na scenie pojawiła się ze swoją babcią.



Kim jest Raye? O swój sukces musiała walczyć z wytwórnią

Warto przypomnieć, że płyta "My 21st Century Blues" to oficjalny debiut Raye. Płyta ukazała się po wielu latach oczekiwania. Jak podkreślała artystka, wszystkie próby wydania pierwszego albumu blokowała jej była wytwórnia Polydor, z którą ostatecznie artystka pożegnała się w kontrowersyjnych okolicznościach.



"Byłam uwiązana kontraktem płytowym przez jedną trzecią mojego życia. Wolność okazała się ogromną zmianą. Dopiero wtedy rozpoczęłam drogę do uzdrowienia. Gniew był wówczas najsilniejszym uczuciem, które we mnie siedziało" - mówiła artystka w 2022 roku.

"Gdy byłam w Polydorze, jeśli wydałam coś, co nie spodobało się ludziom, pauzowano cały plan wydawniczy, trzeba było dograć się do czyjegoś utworu, wstrzymać swoje własne działania i zacząć od nowa" - wyznała w tamtym czasie. Raye myślała też wtedy nad całkowitym porzuceniem muzyki.

Kto jeszcze triumfował na gali BRIT?

Wśród innych nagrodzonych na gali znaleźli się m.in. Dua Lipa, która triumfowała w kategorii pop oraz Miley Cyrus i SZA, które zdobyły nagrody w kategoriach międzynarodowych. Wieloletnią karierę Kylie Minogue doceniono specjalnym wyróżnieniem w kategorii światowa ikona.

"Gdzieś we mnie wciąż jest 14-letnia dziewczyna, która marzy o rozpoczęciu muzycznej kariery" - mówiła ze sceny Minogue odbierając nagrodę. Jej występ podsumował natomiast całą galę. Australijka wykonała wielkie hity: "Padam Padam", "Can’t Get You Out Of My Head", "Love At First Sight" i "All The Lovers".

Ponadto swoje utwory na żywo zaprezentowali m.in.: Dua Lipa (wykonała ostatni singel "Traning Season"), Raye, Calvin Harris z Ellie Goulding oraz Tate McRae.



Zdjęcie Dua Lipa na BRIT Awards 2024 / Karwai Tang / Getty Images

Lista zwycięzców Brit Awards 2024:

Płyta roku: Raye - "My 21st Century Blues"

Artysta roku: Raye

Utwór roku: Raye - "Escapism"(feat. 070 Shake)

Autor roku: Raye

Zespół roku: Jungle

Producent roku: Chase & Status

Najlepszy artysta pop: Dua Lipa

Najlepszy artysta R&B: Raye

Najlepsza artysta dance/muzyka elektroniczna: Calvin Harris

Najlepszy nowy artysta: Raye

Wschodząca gwiazda: The Last Dinner Party

Najlepszy artysta rock/alternatywa: Bring Me The Horizon

Najlepszy artysta hip hop/grime: Casisdead

Międzynarodowy zespół roku: boygenius

Międzynarodowy artysta roku: SZA

Międzynarodowy utwór roku: Miley Cyrus - "Flowers"

Światowa ikona: Kylie Minogue.