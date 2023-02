Raye "My 21st Century Blues": Gdyby to była zemsta, byłaby wyjątkowo słodka [RECENZJA]

Raye sama też zapewne nie nazwałaby tego albumu zemstą (a w tym wypadku byłaby to wyjątkowo słodka zemsta). Nie odgrywa się na byłej wytwórni. O tym, co ją spotkało mówi w wywiadach, opowiada o tym, jak ważna jest dla niej walka o prawa songwriterów i wszystkich tych, których przemysł muzyczny niedostatecznie wynagradza, trzymając ich gdzieś na dalekim planie.

Muzyka Raye jest wolna od tych żali. Choć nie jest wolna od żali w ogóle. Artystka opowiada o swoich traumach, doświadczeniach wykorzystywania seksualnego czy problemach z postrzeganiem własnego ciała.

Raye odeszła z wytwórni Polydor, bo, jak twierdzi, firma zabraniała jej wydać solową płytę. Artystka tworzyła za to dla innych. Pisała teksty m.in. dla Beyonce , Johna Legenda czy Charli XCX . Jej ambicje od początku jednak kierowały ją ku solowej działalności, co nie pokrywało się z pomysłem wytwórni na jej karierę.

"My 21st Century Blues" zaczyna się nieco filmowo. Dalej nie jest jednak o uczuciach wymuszonych, zachowaniach na pokaz. Piosenki Raye to opowieści szczere i przejmujące, nie mają za zadanie na siłę wyciskać łez, tym bardziej takich, za które dostaje się Oscary. To manifest siły. Album o drodze, którą przebyła Raye, by pokazać światu swoje piosenki. Nad niektórymi z nich pracowała nawet kilka lat.

Clip RAYE Black Mascara.

Słyszymy w nich wiele muzycznych tropów - Raye nie ogranicza się do R&B. W "Mary Jane." pobrzmiewa blues, w “Black Mascara." uwagę przykuwa taneczny beat, a w "The Thrill is Gone." gospelowy trop. Oprócz tego słyszymy tu też hip-hop czy house. Album napakowany jest przesłaniami. Raye mówi o tym, jak to jest być kobietą w przemyśle muzycznym. W "Ice Cream Man." podkreśla: “Jestem kobietą / Jestem cholernie odważną, silną kobietą". Mówi także o potrzebie, by czasem się odciąć - jak w hitowym singlu "Escapism.".

"My 21st Century Blues" to układanka brzmień i przeżyć, osobiste piosenki, w których może trudno doszukać się wspólnych punktów na poziomie warstwy muzycznej. Ale to tylko czyni tę płytę jeszcze ciekawszą.

Raye, "My 21st Century Blues"

8/10