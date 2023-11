"Z uwagi na stan zdrowia Artystki, koncert Raye zaplanowany na dziś w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty. Prosimy o zachowanie biletów, ponieważ będą ważne na nową datę" - taki komunikat opublikował organizator warszawskiego koncertu.

W sumie Brytyjka odwołała osiem pozostałych koncertów na jej trasie. Po koncercie w Berlinie lekarze zdecydowanie zalecili jej odpoczynek.



Pomimo milionów słuchaczy miesięcznie na Spotify, siedmiu singli na listach TOP 20 i czterech nominacji do Brit Awards oraz piosenek napisanych dla Beyonce , Johna Legenda , Little Mix i Charli XCX , jej ówczesna wytwórnia nie zgadzała się, by wydała swój debiutancki album. Sfrustrowana ciągłymi odmowami, pochodząca z Londynu Raye wywróciła do góry nogami swoją karierę, żeby teraz ją odbudować.

W 2021 roku rozstała się z wytwórnią płytową Polydor, która miała powstrzymywać ją w wydaniu debiutanckiego albumu. Postanowiła więc pójść na swoje. I walczyć o równe prawa w branży muzycznej, m.in. o lepsze traktowanie songwriterek i songwriterów. Sama pisała teksty dla Johna Legenda czy Beyonce , współpracowała też choćby z Davidem Guettą .

Płyta "My 21st Century Blues" ostatecznie ukazała się 3 lutego. Singel "Escapism." nagrany z gościnnym udziałem 070 Shake dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy przebojów. To zarazem pierwsza piosenka Raye, która znalazła się na amerykańskiej liście "Billboardu".

Clip RAYE Escapism. - & 070 Shake

- Niektóre z tych piosenek są ze mną od lat i nadal je kocham. To też zależy od nastroju - każdy kawałek niesie ze sobą inny nastrój. W tym momencie moją ulubioną piosenką jest pewnie "Escapism.". Puszczam ją głośno w samochodzie. Opowiada o świetnym czasie, o wzmocnieniu - opowiadała w rozmowie z Interią.

- Zależy mi na tym, by ludzie mogli usłyszeć moją muzykę na żywo. Odbierać ją w najlepszej z możliwych form - dodawała jeszcze przed rozpoczęciem trasy.