Brian Wilson był współzałożycielem grupy The Beach Boys w 1961 roku - wraz z bratem Dennisem, Carlem, kuzynem Mikem Love oraz Alem Jardine. Zespół był jednym z prekursorów muzyki surf, która charakteryzowała się słonecznym, "kalifornijskim" brzmieniem.

Na koncie Beach Boys są przeboje "I Get Around", "Surfin' USA" czy "Good Vibrations". Najważniejszym osiągnięciem, którego głównym pomysłodawcą i realizatorem był właśnie Wilson, jest krążek "Pet Sounds" wydany w 1966 roku. Album stał się jednym z najsłynniejszych w historii popu.

