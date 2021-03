Brian May o zaginionych taśmach Queen. "To było niesamowite"

Brian May, współzałożyciel zespołu Queen, w ostatnim wywiadzie opowiedział o zaginionych kasetach stworzonych przez Freddiego Mercury'ego.

Freddie Mercury, wokalista Queen, zmarł w 1991 roku /Peter Still/Redferns /Getty Images

W rozmowie z "Total Guitar" Brian May zdradził, że Freddie Mercury stworzył kiedyś kasety ze wszystkimi solówkami gitarowymi zespołu. Muzyk zdradził, że jest bardzo sfrustrowany tym, że nie może wyśledzić zaginionych nagrań.

"Pewnego dnia Freddie miał wielki uśmiech na twarzy, kiedy wszedłem do studia. Włożył kasetę do odtwarzacza i powiedział: 'Posłuchaj tego. To cię zaskoczy'" - opowiadał May.

"Spędził cały ranek na układaniu wszystkich solówek gitarowych, jakie udało mu się znaleźć w nagraniach naszego zespołu, i połączył je wszystkie razem" - wspominał.

"To było niesamowite. Żałuję tylko, że nie mogę znaleźć tej kasety. Nigdy niczego nie wyrzucam. Jestem trochę zbieraczem. Więc powinno gdzieś być. Ale Freddie był bardzo dumny z tego, co zrobiłem i co zrobiliśmy razem" - skomentował.



Opowiedział także, jak powstała solówka do jednego z najbardziej znanych utworów Queen - "Bohemian Rhapsody". "Freddie nałożył wokal prowadzący, a potem zaczęliśmy robić wszystkie wielośladowe harmonie wokalne. Oczywiście była tam już gitara rytmiczna. I gdzieś w trakcie tego procesu rozmawialiśmy o tym, gdzie będzie solówka, bo tej części Freddie jeszcze nie zaplanował" - mówił.

"Było tam już dużo koloru, ale chciałem mieć wolną rękę. I już w tym momencie słyszałem coś w głowie - na długo przed tym, jak wszedłem do studia i zagrałem" - kontynuował. "Słyszałem tę melodię i nie miałem pojęcia, skąd się wzięła" - podsumował.