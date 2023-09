Croker chorował na białaczkę. Przyczyną śmierci muzyka była powikłania związane z nowotworem. Na swoim Facebooku muzyka pożegnał Mark Knopfler.

"Smutne pożegnanie ze starym przyjacielem Brendanem Crokerem, który zmarł na białaczkę. Prawdopodobnie wkrótce przeczytacie dużo więcej o Brendanie w jego nekrologach. Była prawdziwym artystą pod każdym względem, dla wielu wydawał się ekscentryczny, ale był pozytywny, odważny i do przesady hojny.

Spędziliśmy wiele szczęśliwych lat dzieląc się muzyką, w tym koncertując i śpiewając z naszym wspólnym kumplem w Notting Hillbillies. Piosenką, którą teraz słyszę, a w której śpiewa Brandon, to 'Feel Like Going Home'. Moje myśli są teraz partnerką Brandona Ali i jego przyjaciółmi na całym świecie" - napisał.



Kim był Brendan Croker?

Brendan Croker to pochodzący z Bradford w hrabstwie Yorkshire muzyk i kompozytor. Był znany przede wszystkim ze swojej działalności solowej. Nagrał osiem albumów, a ostatnią pozycją w jego dyskografii jest "Not Just A Hillbilly... More Like a Best of Brendan Croker".

Muzyk był członkiem bocznego projektu Marka Knopflera - The Notting Hillbillies - z którym w 1990 roku nagrał płytę "Missing...Presumed Having a Good Time".

Croker współpracował też m.in. z: Erikiem Claptonem, Tanitą Tikaram, Chetem Atkinsem i Kevinem Coynem.

Brał udział w nagraniach płyt w zespołach 5 O'Clock Shadows i Serious Offenders. W duetach stworzył płyty z Kevinem Coynem i Guyem Fletcherem.



Wideo Brendan Croker No Money At All