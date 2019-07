Bratanek Michaela Jacksona rozpoczyna muzyczną karierę

W dużej rodzinie Jacksonów, tak silnie naznaczonej muzycznie przez króla popu - Michaela Jacksona i Janet Jackson, wśród kolejnych pokoleń nie brakuje młodych, którzy chcą iść w ich ślady. Bratanek legendarnego wokalisty - Jaafar Jackson - wydał właśnie singel "Got Me Singing" zapowiadający jego debiutancką płytę.

Bratanek Michaela Jacksona - Jaafar Jackson - wydaje płytę /Getty Images

Jaafar Jackson to bratanek Michaela Jacksona i syn wokalisty, autora piosenek i producenta Jermaine'a Jacksona.



Reklama

23-latek od 12. roku życia zajmuje się muzyką, gra na fortepianie i pisze piosenki.



Na początku wcale nie myślał o takiej drodze, chciał zostać zawodowym golfistą. Miał też do czynienia z modelingiem. Obok sztuki, moda jest jego wielką miłością. Jednak wśród wielu pasji, to muzyka stała się jedną z najważniejszych, a Jaafar postanowił zmierzyć się z nagraniem debiutanckiej płyty.



Na scenie debiutował już wcześniej, jako dziecko zaśpiewał u boku brata i ojca "The Christmas Song" wraz z Metropole Orchestra. Niedawno do sieci trafił klip do jego singla "Got Me Singing". Utwór zapowiada płytę "Famous", która swoją premierę ma mieć 25 lipca 2019 roku. Producentem albumu jest Hardy Indiigo.



"Got Me Singing" to popowy kawałek inspirowany muzyką latynoską. W teledysku widzimy Jaafara podczas podróży do Brazylii, gdzie kręcił taneczny teledysk. Wiele osób w gładkich, płynnych ruchach wokalisty i jego delikatnym głosie dostrzegają wpływy słynnego wuja.



Clip Jaafar Jackson Got Me Singing

Sam wokalista o swoim kawałku opowiada następująco:

"Wiedziałem, że ta piosenka będzie wyjątkowa i będzie świetnym wstępem do mojego nadchodzącego albumu. Kawałek sprawia, że chce mi się tańczyć. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się nim ze światem".