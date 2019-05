Aaron Carter ujawnia: Michael Jackson zachował się wobec mnie niewłaściwie

Aaron Carter przyznał, że Michaelowi Jacksonowi zdarzyło się raz zachowywać się wobec niego niestosownie.

Michael Jackson znów zostanie oskarżony o molestowanie nieletnich?

Po premierze kontrowersyjnego dokumentu "Leaving Neverland", Aaron Carter był jedną z osób, która jako pierwsza broniła dobrego imienia Michaela Jacksona.

To właśnie on w rozmowie z TMZ.com, stwierdził, że chciałby uderzyć jednego z bohaterów filmu, Wade'a Robsona.

"Masz szczęście, że mam teraz coś do stracenia, bo inaczej dostałbyś w twarz" - mówił.

Kolejne wypowiedzi dotyczące "Leaving Neverland" Cartera były już jednak łagodniejsze. "Byłem może nieco agresywny, kiedy pierwszy raz o tym mówiłem. Każdy ma swoje historie. Nie mogę od tego uciec" - tłumaczył.

Jednak po kilku miesiącach od premiery dokumentu, wokalista nieco zmienił swoje nastawienie. Obecnie gwiazdor lat 90. planuje wydać książkę, w której opisze, co działo się między nim a Jacksonem i już teraz zapowiada, że może to nie spodobać się rodzinie zmarłego artysty.



Michael Jackson

"Jego rodzina musi o tym wiedzieć. Nigdy o tym nie rozmawiali. Moja rodzina również musi wiedzieć" - mówił TMZ. Następnie dodał, że nawet, gdy to, co ujawni, nie spodoba się Jacksonom, to wciąż jest to jego historia i każdy musi ją zaakceptować.

Po miesiącu Carter ujawnił w programie "Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition", że Jackson był wobec niego zawsze w porządku i nigdy nie robił niczego niestosownego poza jednym razem. Wokalista nie zdradził jednak, o jaką sytuację chodzi.



Aaron Carter says Michael Jackson did 'one inappropriate thing'

Film "Leaving Neverland" opowiada o nadużyciach seksualnych Michaela Jacksona wobec dwóch chłopców - Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka. Dziś obaj bohaterowie produkcji mają po około 30 lat i zdradzili, czego wobec nich dopuścił się gwiazdor.

"'Leaving Neverland' kreśli portret trwałego wyzysku i oszustwa, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców" - czytamy w opisie dokumentu.

Dokument o dwóch chłopcach, którzy oskarżyli Michaela Jacksona o molestowanie seksualne, będzie miał premierę na Sundance Film Festival

Aaron Carter największe sukcesy święcił na przełomie XX i XXI wieku. Na całym świecie sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy swoich płyt, w tym cztery miliony w samych Stanach Zjednoczonych.

Po pewnym czasie jego kariera mocno podupadła, wokalista popadł w długi, uzależnił się od narkotyków oraz miał poważne problemy zdrowotne, przez które bardzo poważnie schudł (w pewnym momencie ważył jedynie 52 kilogramy).