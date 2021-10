Finneas O'Connel, brat znanej wokalistki Billie Eilish, również jest piosenkarzem i autorem tekstów. W ostatnim wywiadzie wypowiedział się na temat sławy swojej siostry. Co ciekawe, Finneas w ogóle nie zazdrości Billie jej kariery.

"Ludzie, którzy nie słuchają jej muzyki lub w ogóle jej nie lubią, chcą zrobić z nią zdjęcie tylko po to, by udowodnić, że ją widzieli. Jakby była Wielką Stopą..." - powiedział w wywiadzie.

"To jest niebezpieczne., bo tam nie jesteś traktowany jak człowiek. Jesteś traktowany jak zwierzę w zoo, czy coś takiego" - dodał O'Connel.

Upierając się, że jest zadowolony z własnego sukcesu, Finneas dodał:

"Nie jestem tak sławny jak najsłynniejsi ludzie świata, nie jestem tak sławny jak moja siostra czy niektórzy z naszych przyjaciół i myślę, że jest to taki poziom sławy, że naprawdę bym nigdy nie chcę zanurzać w nim stóp."

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla "Ocean Eyes" w 2015 i od tej pory przekracza kolejne bariery za sprawą swojej twórczości łamiącej wszelkie konwencje gatunkowe. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.

