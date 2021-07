Billie Eilish wydała drugą płytę. "Happier Than Ever" już w sieci

Pierwszy singel zapowiadający nowy album Billie Eilish "Your Power" zadebiutował na 10. miejscu Billboard Hot 100, a w ciągu dwóch tygodni od premiery zgromadził ponad 150 mln odwtorzeń. Na początku 2021 roku Billie zdobyła dwie nagrody Grammy: za nagranie roku ("everything i wanted") oraz najlepszy utwór napisany do medium wizualnego ("No Time To Die").

W lutym na Apple TV+ odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Billie Eilish: świat lekko zamglony" w reżyserii R.J. Cutlera.



W maju do sprzedaży trafił książkowy debiut artystki - "Billie Eilish", czyli zachwycająca wizualna opowieść o życiu gwiazdy. Polskim wydawcą jest SQN. Fani w książce mogą oglądać setki niepublikowanych wcześniej zdjęć, osobiście wybranych przez Billie. Na początku czerwca do serwisów cyfrowych trafiła kolejna zapowiedź płyty, utwór "Lost Cause". Natomiast w lipcu swoją premierę miał singel "NDA", do którego powstał mroczny i widowiskowy teledysk wyreżyserowany przez artystkę.

Reklama

Clip Billie Eilish Your Power

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla "Ocean Eyes" w 2015 i od tej pory przekracza kolejne bariery za sprawą swojej twórczości łamiącej wszelkie konwencje gatunkowe. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.

Billie Eilish przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i nagrody Grammy w czterech najważniejszych kategoriach: najlepszy nowy artysta, album roku, nagranie roku, piosenka roku. Dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy album wokalny pop. Billie okazała się także najmłodszym artystą, który napisał i nagrał motyw do filmu o Jamesie Bondzie, "No Time To Die". Również podczas tegorocznej ceremonii Grammy Billie Eilish mogła cieszyć się nagrodą - tym razem w jej ręce trafiły statuetki za Nagranie roku ("everything i wanted") oraz Najlepsza piosenka napisana dla medium wizualnego ("No Time To Die").

Afera wokół nowych zdjęć Billie Eilish. Fani biorą gwiazdę w obronę 1 / 6 18-letnia Billie Eilish to obecnie jedna z największych gwiazd popu. Wokalistka i autorka tekstów wyróżnia się nie tylko swoim charakterystycznym, ale i dokładnie przemyślanym wizerunkiem. Źródło: East News Autor: Pacific Press udostępnij

Najnowszy album artystki - "Happier Than Ever" - został napisany przez Billie i jej brata Finneasa, który jest także producentem wydawnictwa.