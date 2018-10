"Bohemian Rhapsody": Zobacz fragment z "We Will Rock You". Fani oburzeni wpadką

2 listopada na ekrany kin wejdzie film "Bohemian Rhapsody" opowiadający historię grupy Queen. Do sieci trafił minutowy fragment z utworem "We Will Rock You".

Rami Malek jako Freddie Mercury z wąsem w filmie "Bohemian Rhapsody" /

"Bohemian Rhapsody" wejdzie na ekrany polskich kin 2 listopada.

Wideo Bohemian Rhapsody | "We Will Rock You" Clip

W rolę wokalisty Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Na ekranie pojawią się również m.in.: Gwilym Lee (jako gitarzysta Brian May), Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.

May i Taylor zostali "kreatywnymi konsultantami" filmu o grupie Queen. Pierwotnie reżyserem był Bryan Singer, który jednak w grudniu 2017 r. został zwolniony przez wytwórnię 20th Century Fox. Singera zastąpił i dokończył film Dexter Fletcher.

Utwór "We Will Rock You" pochodzi z wydanej w 1977 r. płyty "News of the World".

Zdjęcie Freddie Mercury (Queen) bez wąsa w 1977 r. / Gary Merrin/Keystone/Hulton Archive / Getty Images

Fani Queen szybko wychwycili, że w tym czasie Freddie nie miał jeszcze swoich charakterystycznych wąsów, nosił wtedy za to nieco dłuższe włosy. Wśród kilku setek komentarzy pod wideo wielu internautów zwraca uwagę na ten błąd.

"Jeśli pokazanie, że 'We Will Rock You' powstał po 1980 r. to największa wpadka w tym filmie, to będzie dobrze. Ale to wciąż mega wpadka" - to jeden z licznych wpisów.