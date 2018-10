"Bohemian Rhapsody": Shawn Mendes przerabia "Under Pressure" Queen

Na potrzeby filmu "Bohemian Rhapsody" swoją wersję przeboju "Under Pressure" Queen i Davida Bowiego nagrał Shawn Mendes.

Shawn Mendes to obecnie jednej z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia na świecie. W 2016 r. wokalista trafił na szczyt listy "30 najbardziej wpływowych osób w branży muzycznej poniżej 30. roku życia" przygotowaną przez magazyn "Forbes".

20-latek przyszedł na świat w Kanadzie w rodzinie o korzeniach portugalsko-brytyjskich.

Wszystkie trzy płyty Mendesa znalazły się na 1. miejscu amerykańskiej i kanadyjskiej listy przebojów.

Teraz połączył siły z amerykańską kompozytorką Teddy Geiger posługującą się pseudonimem teddy<3., z którą pracował, gdy była jeszcze mężczyzną (w 2017 r. przeszła operację zmiany płci). Geiger współpracowała z m.in. One Direction, Birdy, Tiesto, 5 Seconds of Summer, Maroon 5 i Christiną Aguilerą.

Razem nagrali "Under Pressure" na potrzeby "Bohemian Rhapsody" - filmowej biografii grupy Queen.

"Zyski ze sprzedaży piosenki trafią do organizacji Mercury Phoenix Trust wspierającą walkę z HIV/AIDS. Shawn, Teddy i wszyscy zaangażowani - dziękujemy" - czytamy na oficjalnym profilu zespołu Queen.

"Bohemian Rhapsody" wejdzie na ekrany polskich kin 2 listopada. W rolę wokalisty Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Za stworzenie filmu o Queen pierwotnie był odpowiedzialny Bryan Singer. W grudniu 2017 r. wytwórnia filmowa 20th Century Fox podjęła decyzję o zwolnieniu reżysera. Zastąpił go i dokończył film Dexter Fletcher.

Na ekranie pojawią się m.in.: Ben Hardy, Gwilym Lee, Aidan Gillen, Tom Hollander czy Lucy Boynton. Gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor są producentami muzycznymi filmu.

Przypomnijmy, że Shawn Mendes wystąpi 2 kwietnia 2019 r. w Tauron Arenie Kraków.Będzie to jego pierwszy koncert w Polsce.



Clip