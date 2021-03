Bodom After Midnight: Pożegnanie z Alexim Laiho

W kwietniu trafi na rynek "Paint The Sky With Blood", EP-ka Bodom After Midnight, projektu założonego przez zmarłego pod koniec 2020 roku Alexiego Laiho.

Bodom After Midnight w hołdzie dla przyjaciela /materiały prasowe

Na pośmiertnym, pożegnalnym materiale fińskiego zespołu znajdą się trzy utwory: tytułowy "Paint The Sky With Blood", "Payback's A Bitch" oraz "Where Dead Angels Lie", czyli przeróbka szwedzkiego Dissection. Nagrania te, zarejestrowane w Finlandii w 2020 roku, miały być początkiem nowego rozdziału w barwnej karierze Alexiego Laiho, wieloletniego frontmana Children Of Bodom i utytułowanego gitarzysty.

"Alexi, podobnie jak my, był podekscytowany tymi utworami i z niecierpliwością czekał na ich wydanie, cieszymy się więc, że możemy spełnić jego życzenie. Nie musimy chyba dodawać, iż jesteśmy dumni i zaszczyceni z udziału w jego ostatnim twórczym dokonaniu oraz wypuszczeniu go tak, jak chciał. Czas raz jeszcze uwolnić tę bestię z klatki, by uczcić muzykę Alexiego, to, co nam pozostawił, oraz jego samego" - napisali perkusista Waltteri Väyrynen (także w Paradise Lost), gitarzysta Daniel Freyberg (eks-Children Of Bodom) i basista Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz), którzy współtworzyli Bodom After Midnight.



Pierwszy i zapewne ostatni materiał Bodom After Midnight nagrano w studiu Finnvox pod okiem Joonasa Parkkonena. Miksem i masteringiem, w tym samym miejscu, zajęli się odpowiednio Mikko Karmila i Mika Jussila.

EP-ka "Paint The Sky With Blood" będzie mieć swą premierę 23 kwietnia nakładem austriackiej Napalm Records.

Przypomnijmy, że Alexi Laiho zmarł 29 grudnia 2020 roku w swoim domu w Helsinkach. Trzy miesiące później ujawniono, iż przyczyną śmierci słynnego fińskiego muzyka było alkoholowe zwyrodnienie tkanki łącznej wątroby oraz trzustki. Alexi Laiho miał 41 lat.

"Paint The Sky With Blood" promuje wideoklip do tytułowej kompozycji, który powstał z udziałem Alexiego Laiho. Możecie go zobaczyć poniżej: