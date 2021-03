Alexi Laiho nie żyje. Podano przyczynę śmierci 41-latka

Alexi Laiho, jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów w dziedzinie muzyki metalowej i niegdysiejszy frontman fińskiej grupy Children Of Bodom, zmarł na początku stycznia. Miał zaledwie 41 lat. Teraz podano, co doprowadziło do śmierci.

Alexi Laiho miał 41 lat /Elena Di Vincenzo/Archivio Elena Di Vincenzo/Mondadori Portfolio /Getty Images

O śmierci Alexiego Laiho poinformowali koledzy z jego nowo powstałej grupy Bodom After Midnight ( sprawdź ! ), która zaledwie na początku grudnia 2020 podpisała kontrakt z austriacką Napalm Records.

"Z ciężkim sercem i wielkim smutkiem zmuszeni jesteśmy zawiadomić was o odejściu Alexiego Laiho. Jesteśmy absolutnie zdruzgotani i zrozpaczeni tak nagłą śmiercią naszego drogiego przyjaciela i członka zespołu.

Nasza zespołowa przygoda dopiero co się zaczęła, brak więc słów, by opisać wstrząs i dogłębny smutek, które wszyscy odczuwamy" - napisali perkusista Waltteri Väyrynen (także w Paradise Lost), gitarzysta Daniel Freyberg (eks-Children Of Bodom) i basista Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz).

"Niech twa dusza spoczywa w pokoju, będzie nam cię brakować na wieki. Składamy jego rodzinie najgłębsze wyrazy współczucia. Dalsze oświadczenia i wywiady nie będą w tej chwili udzielane. Uprzejmie prosimy o uszanowanie naszej osobistej potrzeby odnalezienia się w tej strasznej sytuacji. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie" - dodali.



Nowe informacje przekazała żona muzyka, Kimberly Goss. Jak poinformowała, przyczyną śmierci było "alkoholowe zwyrodnienie tkanki łącznej wątroby oraz trzustki". Wyniki sekcji ujawniły również, że gitarzysta miał we krwi mieszankę środków przeciwbólowych, opioidów i leków na bezsenność.

Alexi Laiho znany był przede wszystkim jako lider popularnej po obu stronach Atlantyku, melodyjnej death/powermetalowej formacji Children Of Bodom ( posłuchaj! ) z Finlandii, która w 2019 roku zakończyła działalność po ponad dwóch dekadach w służbie metalu. Okazjonalnie udzielał się także w grupach Impaled Nazarene ( sprawdź ! ), Sinergy i Thy Serpent.

Laiho cieszył się też ogromnym uznaniem jako gitarzysta prowadzący. Poczytny amerykański miesięcznik "Guitar World" umieścił go w gronie stu najlepszych heavymetalowych gitarzystów oraz na 41. miejscu wśród 50 najlepszych metalowych frontmanów wszech czasów.

W marcu 2020 roku Laiho oficjalnie ogłosił powstanie swojej nowej formacji - Bodom After Midnight, będącej początkiem nowego etapu w jego barwnej karierze.