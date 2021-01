Alexi Laiho nie żyje. Były frontman Children Of Bodom miał 41 lat

Zmarł Alexi Laiho, jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów w dziedzinie muzyki metalowej i niegdysiejszy frontman fińskiej grupy Children Of Bodom.

O śmierci Alexiego Laiho poinformowali koledzy z jego nowo powstałej grupy Bodom After Midnight, która zaledwie na początku grudnia 2020 podpisała kontrakt z austriacką Napalm Records.

"Z ciężkim sercem i wielkim smutkiem zmuszeni jesteśmy zawiadomić was o odejściu Alexiego Laiho. Jesteśmy absolutnie zdruzgotani i zrozpaczeni tak nagłą śmiercią naszego drogiego przyjaciela i członka zespołu. Nasza zespołowa przygoda dopiero co się zaczęła, brak więc słów, by opisać wstrząs i dogłębny smutek, które wszyscy odczuwamy" - napisali perkusista Waltteri Väyrynen (także w Paradise Lost), gitarzysta Daniel Freyberg (eks-Children Of Bodom) i basista Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz).

"Niech twa dusza spoczywa w pokoju, będzie nam cię brakować na wieki. Składamy jego rodzinie najgłębsze wyrazy współczucia. Dalsze oświadczenia i wywiady nie będą w tej chwili udzielane. Uprzejmie prosimy o uszanowanie naszej osobistej potrzeby odnalezienia się w tej strasznej sytuacji. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie" - dodali.

Przyczyna śmierci słynnego fińskiego muzyka nie została ujawniona. Na tę chwilę wiadomo jedynie tyle, iż Alexi Laiho zmarł w swoim domu w Helsinkach, przypuszczalnie w wyniku długotrwałych problemów lub powikłań zdrowotnych.

Alexi Laiho znany był przede wszystkim jako lider popularnej po obu stronach Atlantyku, melodyjnej death/powermetalowej formacji Children Of Bodom z Finlandii, która w 2019 roku zakończyła działalność po ponad dwóch dekadach w służbie metalu. Okazjonalnie udzielał się także w grupach Impaled Nazarene, Sinergy i Thy Serpent.

Laiho cieszył się też ogromnym uznaniem jako gitarzysta prowadzący. Poczytny amerykański miesięcznik "Guitar World" umieścił go w gronie stu najlepszych heavymetalowych gitarzystów oraz na 41. miejscu wśród 50 najlepszych metalowych frontmanów wszech czasów.

