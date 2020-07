Bob Marley: Nowy teledysk "No Woman, No Cry" na Międzynarodowy Dzień Reggae

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Reggae do sieci trafił oficjalny teledysk "No Woman, No Cry" króla reggae Boba Marleya.

Bob Marley w 1981 r. w kolorach reggae /Gianni Ferrari/Cover /Getty Images

W ten sposób spadkobiercy zmarłego w maju 1981 r. Boba Marleya chcą też uhonorować wypadającą 6 lutego tego roku 75. rocznicę urodzin króla reggae.



Clip Bob Marley No Woman, No Cry

Teledysk "No Woman, No Cry" nakręcił Kristian Mercado Figueroa w Nowym Jorku i na Jamajce.

Klip opowiada dwie historie rodziny, którą łączy miłość i walka o lepsze życie dla ich dzieci.

Tego samego dnia do sieci trafiły cztery odcinki serii "Bob Marley: Legacy Episodes". 3 lipca premierę będzie miał teledysk "Lively Up Yourself", a pod koniec jako limitowany picture disc ukaże się płyta "Legend" - najpopularniejszy album w historii reggae (ponad 28 mln egzemplarzy na całym świecie).

Urodzony 6 lutego 1945 roku we wsi Nine Maile, nieopodal miasta Saint Anns Nesta Robert Marley był synem 18-letniej wówczas Cedelli Marley Booker i starszego od niej o ponad 30 lat jamajskiego nadzorcy plantacji Norvala Marleya, byłego kapitana brytyjskiej marynarki wojennej. Rodzice późniejszego króla reggae wzięli ślub, gdy okazało się, że Cedella jest w ciąży. Norval szybko jednak wyprowadził się od żony, a swojego syna widział raptem dwa razy. "Nie mam żadnych uprzedzeń co do mojego pochodzenia. Mój ojciec był biały, a matka czarna. Nazywają mnie mieszańcem czy jakoś tak. A ja nie staję po niczyjej stronie. Nie jestem po stronie czarnego człowieka ani po stronie białego człowieka. Jestem po stronie Boga, Tego, który mnie stworzył i sprawił, że pochodzę od człowieka czarnego i białego" - mówił po latach Bob Marley, który stał się pierwszą wielką gwiazdą pochodzącą z Trzeciego Świata.

Wydana pierwotnie w 1984 r. składanka zawiera największe przeboje Marleya, w tym m.in. "Could You Be Loved?", "Get Up, Stand Up", "I Shot the Sheriff", "Redemption Song", "Three Little Birds", "Exodus", "Buffalo Soldier" i wspomniany "No Woman, No Cry".

Bob Marley (1945-1981) 1 / 18 fot. Michael Putland / Hulton Archive Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Studyjna wersja "No Woman, No Cry" (nagrana razem z zespołem The Wailers) pochodzi z 1974 r. z płyty "Natty Dread". Na singla trafiła jednak koncertowa wersja z płyty "Live!" (1975) i to ona znalazła się na albumie "Legend".



"Ludzie mówią, że moja muzyka jest zaangażowana politycznie, ale ja tylko głoszę prawdę i mówię, co jest dobre. (...) Polityka to szaleństwo" - przekonywał wielokrotnie najsłynniejszy syn Jamajki.

Bob Marley zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Na całym świecie za życia Marleya i już po śmierci sprzedano ponad 75 milionów płyt - zarówno solowych, jak i tych nagranych z grupą The Wailers, z którą współpracował w początkach swojej kariery. Według magazynu "Forbes" Marley jest piątym z najlepiej zarabiających, nieżyjących ludzi, z rocznym przychodem wynoszącym 20 milionów dolarów.