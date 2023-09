Kariera Blanki to jedna wielka sinusoida. Niewątpliwie "Solo" (Posłuchaj!) jest jednym z najpopularniejszych zeszłorocznych singli i choć wokalistka posiada już ogromne grono zwolenników, nie brakuje licznych głosów krytyki. Fakt faktem, Stajkow dołączyła do grona najbardziej znanych wykonawców w Polsce, co tylko potwierdza jej nowy numer "Rodeo ". Wystarczyła godzina od premiery, by ludzie ocenili przebój jako najlepszy, jaki do tej pory wypuściła Blanka.

Wiele wskazuje na to, że "Rodeo" ma szanse zostać tanecznym hitem tej jesieni. Przypomnijmy, że wydane przez Blankę "Solo" opublikowano w sieci 23 września 2022 r., więc właśnie minął od tego czasu niemalże rok. Singel "Solo" pojawił się w czołówce hitów w światowym zestawieniu platformy streamingowej, a oprócz tego zadebiutował na 56. pozycji brytyjskiej listy przebojów. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, lecz patrząc na komentarze fanów, "Rodeo" może sobie z nią poradzić.

"Zdecydowanie najlepsza piosenka w Twoim wykonaniu", "Mega kawałek! Super muzyka i teledysk! Blanka jak zawsze klasa!", "Totalna petarda", "Z każdą nutą coraz bardziej mnie zaskakujesz" - pisali pod teledyskiem zachwyceni fani.

Blanka - początki kariery

Blanka Stajkow urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. Przyszła na świat w rodzinie międzynarodowej - jej matka była polską modelką, a ojciec jest przedsiębiorcą bułgarskiego pochodzenia. Blanka ma trzech braci. Mieszkała z rodziną w Polsce (a dokładniej w Mierzynie), a częściowo w Sofii w Bułgarii. Jako młoda dziewczyna trenowała disco dance. Była także uczennicą szkoły muzycznej. Co ciekawe, rozgłos zdobyła początkowo nie w związku ze swoją działalnością muzyczną. W 2010 roku wykupiła powierzchnię billboardową w Gumieńcach, aby zamieścić tam życzenia z okazji urodzin swojej mamy.

Blanka piosenkarka zaczęła się ujawniać światu w wieku 13 lat. Napisała wówczas pierwszą własną piosenkę pt. "Strong Enough". W tym czasie powstały również takie utwory, jak "Finally" oraz "I Feel It". Przez cztery lata Blanka Stajkow mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie brała udział w sesjach Open Mic w restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku. Występowała również w klubie The Bitter End.

Obecnie to właśnie dzięki międzynarodowemu konkursowi niemal każdy w Polsce wie, kim jest Blanka. Eurowizja przyniosła jej popularność, choć zajęła na niej 19. miejsce. Zdobyła 93 punkty, w tym 81 od telewidzów (8. miejsce) i 12 od jurorów (24. miejsce). Zanim Blanka Stajkow pojawiła się na eurowizyjnej scenie, swój utwór prezentowała na kilku scenach, m.in. podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką pod koniec 2022 roku, na koncercie promocyjnym w Tel Awiwie czy podczas finału programu The Voice Kids .