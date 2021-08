Black Sabbath: Specjalne wydanie płyty "Technical Ecstasy"

Do tej pory do sprzedaży trafiły wersje deluxe płyt "Vol. 4", "Paranoid" i "Sabotage". Teraz zapowiedziano premierę "Technical Ecstasy".

Wersja super deluxe składać się będzie z czterech winyli oraz czterech płyt CD.

Zremasterowany na nowo album "Technical Ecstasy" wzbogacony został o nigdy niepublikowane nagrania, nowy miks autorstwa Stevena Wilsona, alternatywne miksy oraz nagrania koncertowe.

Zespół Black Sabbath w 1976 r. przechodził przemianę odkąd zaczęli sami zajmować się własnym menedżmentem i wtedy też na swoim siódmym albumie "Technical Ecstasy" eksplorowali nowe brzmienia. Materiał dotarł do 13. miejsca w Wielkiej Brytanii i pokrył się złotem w USA.



Latem 1976 roku, Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja) udali się do Mami, żeby nagrać album "Technical Ecstasy" w słynnym Criteria Studios. Zespół wrócił wówczas z trasy koncertowej promującej swój poprzedni album "Sabotage", na której to wzbogacili swoje brzmienie o instrumenty klawiszowe i syntezatory. Te nowe instrumenty i dźwięki zostały wprowadzone do nagrań na kolejnej płycie.

Nowe utwory zawierały bardzo szeroki zakres stylów muzycznych od ciężkiego grania w "Back Street Kids", przez balladę "It's Alright", do funkującego "All Moving Parts (stand Still)" oraz progresywnego "Gypsy". Ciekawostką był zwłaszcza "It's Alright", który był pierwszym utworem w którym głównym wokalistą był Bill Ward.

Wersja Deluxe tego albumu zawiera nowy master wszystkich ośmiu utworów studyjnych, a także cały album z nowym miksem wykorzystującym oryginalne nagrania na taśmach analogowych, którego autorem jest Steven Wilson.

Na "Technical Ecstasy: Super Deluxe Edition" znajdzie się również osiem nigdy niepublikowanych wersji i miksów alternatywnych. Między innymi są to inne miksy utworów "You Won't Change Me" i "Rock 'n' Roll Doctor", a także wersje alternatywna i instrumentalna "She's Gone". Kolekcję uzupełnia dziesięć nagrań koncertowych, które również nigdy nie były publikowane, a które pochodzą z trasy "Technical Ecstasy World Tour" w latach 1976-1977. Są to utwory z różnych okresów historii grupy, ze wczesnym "Black Sabbath" i "War Pigs", jak i nowymi "Gypsy" i "Dirty Women".

To kolekcjonerskie wydanie ukazuje się z bogatą książeczką okładkową, bogatą w treści i rzadkie materiały pamiątkowe oraz zdjęcia z tamtego okresu, a także replikę książeczki pochodzącej ze światowej trasy z lat 1976-1977 i duży kolorowy plakat tej trasy.



