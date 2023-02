Kolejną zapowiedzią płyty Black Radio jest utwór "Planety", czyli nowa warstwa muzyczna do tekstu Grzegorza Ciechowskiego z piosenki "Ani ja, ani Ty". Utwór powstał w ramach Festiwalu "In Memoriam" im. Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie.

Ku zaskoczeniu zespołu, ich interpretacja została dobrze przyjęta nie tylko przez jury (Black Radio zgarnęli nagrodę Grand Prix festiwalu), ale również przez wiernych fanów Ciechowskiego. W związku z tym "Planety" na stałe zagościły w setliście koncertowej zespołu i uświetnią również tracklistę nadchodzącego albumu Black Radio.

Reklama

"Planety" to utwór opowiadający o tym, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ponadczasowy tekst Ciechowskiego przetrwał próbę czasu i dziś wciąż wybrzmiewa bardzo mocno i aktualnie, choć naturalnie nabiera nowych znaczeń i kontekstów. To właśnie jest według Black Radio miarą sztuki ponadczasowej i dowodem na geniusz Ciechowskiego.

Clip Black Radio Planety

"Kiedy słucham, jak Grzegorz Ciechowski wykonuje 'Ani ja, ani ty' czuję przede wszystkim jego rozdarcie pomiędzy marzeniem o lepszej rzeczywistości a miłością do ojczyzny. Komuna, szarość, poczucie beznadziei, miesza się z bezgraniczną miłością do kraju i nieustającą walką o lepsze jutro, o polską kulturę i polską publiczność. Tej dychotomii nigdy w pełni nie zrozumiemy jako ludzie z przełomu pokoleń Y/Z.

Natomiast niegdysiejsze 'planety' zmieniły się na te bardziej współczesne - nie tylko chcemy być w innym miejscu, ale też mieć więcej, wygodniej, łatwiej, wydaje nam się, że inni ludzie mają wspaniałe życie, bo tak je prezentują na Instagramie, dlatego czasem pragniemy nawet być kimś innym. Gonimy iluzję szczęścia, a bogactwo, popularność czy uroda, to kolejne wymyślone 'planety', do których nam tęskno. Tworzymy z nich całe galaktyki, które mogą przysłonić nam to, co ważne tu i teraz, drugiego człowieka albo nas samych" - opowiada lider zespołu Black Radio, Dawid Wajszczyk.