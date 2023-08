Black Pumas, którzy byli jednym z największych odkryć 2020 roku, powracają. Grupa zdobyła dotąd dość imponującą, jak na debiutujących artystów liczbę siedmiu nominacji do nagrody Grammy (w tym za album roku, "Black Pumas").

Teraz wokalista i autor tekstów Eric Burton ponownie połączył siły z gitarzystą i producentem Adrianem Quesadeą i po raz kolejny wykorzystują swoją unikatową chemię w premierowej piosence, "More Than a Love Song". Dodatkową produkcją pierwszego singla zajął się zdobywca nagrody Grammy, John Congleton.

Black Pumas zapowiadają "Chronicles of a Diamond"

"'More Than a Love Song' to przesłanie, które zapożyczyłem od mojego wujka Steve'a. Jako autor tekstów i opiekun, słuchał moich piosenek z daleka i jeśli miałem szczęście, miał dla mnie wskazówkę lub dwie. 'Życie to coś więcej niż piosenka miłosna'" - mówi Eric Burton.



Nakręcony w Los Angeles teledysk do "More Than A Love Song" został wyreżyserowany przez Giraffe Studios. Klip z założenia wywołuje uczucie radości, nadziei i wspólnoty - tematy widoczne również w piosence - przybliżając piękno i obfitość, które otaczają nas w naszym codziennym życiu.

Debiutancki album grupy, "Black Pumas", podbił serca słuchaczy i krytyków muzycznych. Magazyn "Rolling Stone" nazwał ich brzmienie "psychodeliczno-soulową siłą". Krytycy "Pitchfork" natomiast argumentowali, że duet umiejętnie korzysta z popularności nurtu retro-soul i "faworyzując wyczucie nad autentycznością, grają tyle samo dla głowy, co dla serca".

Nadchodzący album "Chronicles of a Diamond" ożywia niecodzienną wizję zespołu z mocą, pasją i śmiałą oryginalnością. Wyprodukowany przez Quesadę i zmiksowany głównie przez sześciokrotnego zdobywcę nagrody Grammy Shawna Everetta (Alabama Shakes, The War on Drugs), dziesięciopiosenkowy krążek ukazuje Burtona w roli współproducenta i wnosi jego swobodną muzykalność do każdego utworu.

Black Pumas i ich przebojowy singiel "Colors" zgromadził ponad 450 milionów streamów, a także osiągnął pozycję nr 1 w AAA Radio. Ich błyskawiczny wzrost popularności sprawił, że grupa grała koncerty na wielu wyprzedanych trasach koncertowych w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie. Występowali również na rozdaniu nagród GRAMMY i inauguracji prezydenta Bidena. Zdobyli także nagrodę Emerging Act of the Year od Americana Music Association w 2020 roku.