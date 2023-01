W mediach społecznościowych po występie Black Eyed Peas ( zobacz! ) na sylwestrze TVP wybuchła burza. Poszło o tęczowe opaski, będące symbolem wsparcia osób LGBT+. Przed wykonaniem hitu "Where Is the Love?" ( sprawdź! ) ze sceny padły słowa: "Następną piosenkę dedykujemy tym, którzy doświadczyli nienawiści". Wśród tych osób wymienili osoby pochodzenia żydowskiego, afrykańskiego i osoby LGBT+. "Kochamy was!" - wykrzyczeli.

Wiadomości Zagraniczne media komentują aferę z sylwestrem TVP! "Sami to sobie zrobili" "Żeby ukrócić wszelkie spekulacje - wszystko było tak, jak umówione, na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju" - mówił po ich występie Tomasz Kammel, prowadzący sylwester w TVP.

Występ oburzył przede wszystkim prawicowych posłów, szczególnie tych z Solidarnej Polski. O wstydzie i skandalu pisali m.in. Janusz Kowalski, Marcin Warchoł, Anna Maria Siarkowska oraz Zbigniew Ziobro.



Sprawę szeroko komentowano w całej Polsce, ale także zagranicą. Według nieoficjalnych informacji zespół miał postawić pod ścianą TVP i wymagać pozwolenia na występ w tęczowych opaskach - w innym wypadku byli skłonni odwołać swój występ w Polsce.

Black Eyed Peas komentuje występ w Polsce

Emocje zdają się opadać po sobotnim występie zespołu w Zakopanem. Zapewne amerykańska grupa wróciła już do swojego kraju, a w mediach społecznościowych Black Eyed Peas pojawił się wpis z podziękowaniami dla Polaków.

"Dziękujemy Polsko za przywitanie nas z powrotem po 15 latach z tak niesamowitą energią. Co za wspaniały moment, gdy znów zjednoczyliśmy się i celebrowaliśmy znaczenie jedności, pokazywaliśmy wdzięczność za 2022 rok i dzieliliśmy się miłością do WSZYSTKICH wokół, która przepłynęła na 2023 rok. Szczęśliwego Nowego Roku dla was wszystkich pięknych ludzi. Wielka miłość żyje!" - napisał zespół dodając po polsku hasztagi "Sylwester Marzeń" oraz "Bądźmy razem".

