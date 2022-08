Black Anvil: Album "Regenesis" w barwach nowej wytwórni

Pierwszą od pięciu lat płytę Black Anvil nagrano pod okiem Colina Marstona w studiu Menegroth, The Thousand Caves. Miksem i masteringiem zajął się Tore Stjerna w szwedzkim Necromorbus Studio. Obaj fachowcy byli też odpowiedzialni za brzmienie "As Was", poprzedniego albumu nowojorczyków z 2017 roku. Autorem okładki jest francuski artysta Valnoir alias Metastazis.

W utworze "NYC Nightmares" zaśpiewał gościnnie Danny "Ezec" Diablo.

"Regenesis" będzie pierwszym materiałem Black Anvil w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist. Wcześniej formacja związana była przez lata z filadelfijską Relapse Records. Premierę piątego longplaya Amerykanów zaplanowano na 4 listopada (CD, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).



Reklama

Nowy materiał Black Anvil pilotuje singel "Castrum Doloris". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo BLACK ANVIL - Castrum Doloris (Official Lyric Video) 2022

Oto program albumu "Regenesis":

1. "The Gate Of Brass"

2. "In Two"

3. "The Bet"

4. "8-bit Terror"

5. "29"

6. "Silver & Steele"

7. "Castrum Doloris"

8. "Echoes & Tapestry"

9. "VV"

10. "NYC Nightmares"

11. "Grant Us His Love"

12. "Regenesis".