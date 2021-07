Billie Eilish prezentuje oficjalny teledysk do najnowszego singla "NDA". To kolejna zapowiedź drugiego albumu artystki, "Happier Than Ever", który ukaże się 30 lipca.

Billie Eilish zapowiada nowy album "Happier Than Ever" /materiały prasowe

"NDA" to bardziej mroczna odsłona "Happier Than Ever". Billie EIlish samodzielnie wyreżyserowała mrożący krew w żyłach teledysk.

W klipie oglądamy artystkę oraz 25 profesjonalnych kierowców-kaskaderów, którzy jadą z pełną prędkością po jezdni, a środkiem ulicy przechadza się sama Billie. Wideo nagrano w jednym ujęciu, bez pomocy dublerów czy nakładania efektów specjalnych na samochody.

Siedmiokrotnie nagradzana Grammy artystka i kompozytorka ogłosiła także, że będzie kontynuować współpracę z REVERB w trakcie wyprzedanego światowego tournée - Happier Than Ever, The World Tour zaplanowanego na 2022. W ramach Billie Eilish Action Village na każdym koncercie będzie można pogłębić swoją wiedzę z zakresu działań na rzecz klimatu.



Emisja szkodliwych gazów cieplarnianych w trakcie trasy koncertowej Billie ma być wyrównana lub wręcz przewyższona przez działania mające na celu redukcję tych gazów. Wszystko po to, by trasa promująca album "Happier Than Ever" mogła mieć status Climate Positive.



Clip Billie Eilish NDA

Pierwszy singel zapowiadający nowy album Billie Eilish, "Your Power", zadebiutował na 10. miejscu Billboard Hot 100, a w ciągu dwóch tygodni od premiery zgromadził ponad 150 mln streamów. Na początku 2021 Billie zdobyła dwie nagrody Grammy: za Nagranie roku ("everything i wanted") oraz Najlepszy utwór napisany do medium wizualnego ("No Time To Die").



W lutym na Apple TV+ odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Billie Eilish: świat lekko zamglony" w reżyserii R.J. Cutlera.



Clip Billie Eilish Your Power

W maju do sprzedaży trafił książkowy debiut artystki - "BILLIE EILISH", czyli zachwycająca wizualna opowieść o życiu gwiazdy. Polskim wydawcą jest SQN. Fani w książce mogą oglądać setki niepublikowanych wcześniej zdjęć, osobiście wybranych przez Billie. Na początku czerwca do serwisów cyfrowych trafiła kolejna zapowiedź płyty, utwór "Lost Cause".