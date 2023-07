Podczas premiery filmu "Barbie", Billie Eilish została zapytana, co sądzi o takim zachowaniu fanów. Przyznała, że takie incydenty towarzyszą jej od lat, co nie oznacza, że pochwala obrzucenie gwiazd występujących na scenie przeróżnymi przedmiotami.

Billie Eilish kończy 20 lat. Największe odkrycie muzyczne od lat? 1 / 14 Billie Eilish przyszła na świat 18 grudnia 2001 roku. Jej rodzicami są Maggie Baird i Patrick O'Connell, a piosenkarka narodziła się dzięki metodzie in-vitro. Ma brata Finneasa, który jest w dużej wierze współodpowiedzialny za jej sukces. To właśnie on komponuje utwory Billie i doradza jej. Rodzice natomiast także są zaangażowani w karierę Eilish i towarzyszą jej podczas tras koncertowych za kulisami. Billie w 2016 roku. Źródło: Getty Images Autor: Stefanie Keenan / Contributor

"Dosłownie od sześciu lat jestem obrzucana różnymi przedmiotami. Nie rozumiem, dlaczego traktuje się takie zachowanie, jak coś nowego. Ludzie w istocie ekscytują się, ale to może być bardzo niebezpieczne" - wyjaśniła w rozmowie z "Hollywood Reporter".

Wcześniej głos w tej sprawie zabrała także Adele, która była zdecydowanie mniej wyrozumiała dla swoich słuchaczy. Podczas występu w Las Vegas artystka zwróciła się do słuchaczy z ważnym apelem i żartobliwym ostrzeżeniem. "Czy wy też zauważyliście, że ludzie zapominają ostatnio o cholernej etykiecie i wrzucają jakieś g**** na scenę? Przestańcie rzucać w artystów! Wyzywam was. Spróbujcie czymś we mnie rzucić, a zabiję" - zażartowała.

