Billie Eilish i ponad 35-kilogramowy wąż w klipie "Your Power"

Billie Eilish zaprezentowała oficjalny klip do utworu "Your Power" - pierwszego singla zapowiadającego nowy album artystki, "Happier Than Ever". Przypominamy: premiera krążka zaplanowana jest na 30 lipca.

Billie Eilish na okłade nowej płyty /Universal Music Polska /materiały prasowe

Britney Spears wystąpiła z wężem na gali VMA (trzy miesiące przed narodzinami Eilish), Nicki Minaj podbiła listy przebojów utworem "Anaconda", a teraz fascynujące zwierzę pojawia się w pierwszym klipie zapowiadającym nową płytę Billie Eilish.

Teledysk do "Your Power" powstał w Simi Valley w Kalifornii. Warto podkreślić, że reżyserką jest Billie Eilish - jest to już czwarty klip, w którym artystka pełni tę rolę. Eilish skomponowała "Your Power", a za produkcję odpowiada jej brat Finneas.

Billie Eilish w momencie premiery napisała:

"To jedna z moich ulubionych piosenek, jakie kiedykolwiek napisałam. Odsłaniam bardzo osobistą część siebie, publikując ten utwór, bo jest on naprawdę bliski mojemu sercu. "Your Power" opowiada o wielu różnych sytuacjach, których doświadczyliśmy lub które sami przeżyliśmy. Mam nadzieję, że ta piosenka zainspiruje zmiany. Staraj się nie nadużywać swojej mocy".

Billie Eilish - "Happier Than Ever" - lista utworów:



1. "Getting Older"

2. "I Didn’t Change My Number"

3. "Billie Bossa Nova"

4. "my future"

5. "Oxytocin"

6. "GOLDWING"

7. "Lost Cause"

8. "Halley’s Comet"

9. "Not My Responsibility"

10. "OverHeated"

11. "Everybody Dies"

12. "Your Power"

13. "NDA"

14. "Therefore I Am"

15. "Happier Than Ever"

16. "Male Fantasy".

"Happier Than Ever" to następca świetnie przyjętego "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Podobnie jak w przypadku debiutu, "Happier Than Ever" w całości zostało napisane i wyprodukowane przez Billie Eilish i jej brata Finneasa, w Los Angeles, bez udziału innych songwriterów czy producentów.

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla "Ocean Eyes" w 2015 i od tej pory przekracza kolejne bariery za sprawą swojej twórczości łamiącej wszelkie konwencje gatunkowe. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.

Billie Eilish przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i nagrody Grammy w czterech najważniejszych kategoriach: najlepszy nowy artysta, album roku, nagranie roku, piosenka roku. Dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii najlepszy album wokalny pop. Billie okazała się także najmłodszym artystą, który napisał i nagrał motyw do filmu o Jamesie Bondzie, "No Time To Die". Również podczas tegorocznej ceremonii Grammy Billie Eilish mogła cieszyć się nagrodą - tym razem w jej ręce trafiły statuetki za nagranie roku ("everything i wanted") oraz najlepsza piosenka napisana dla medium wizualnego ("No Time To Die").