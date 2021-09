Bezczel nie żyje. Jaki był ostatni wpis rapera?

O śmierci rapera ( sprawdź! ) poinformowali jego przyjaciele. W mediach społecznościowych pożegnali go m.in.: Peja, Liroy, DJ Decks oraz Kafar z Dixon37.

Bezczel nie żyje - ostatni wpis rapera

Oświadczenie w sprawie tragicznych doniesień ma wydać rodzina zmarłego gwiazdora polskiej sceny hiphopowej. Przyczyna śmierci na razie nie jest znana, choć według nieoficjalnych doniesień został potrącony przez samochód. Na pewno śmierć muzyka była dla wszystkich zaskoczeniem i nikt się jej nie spodziewał.

Reklama

W ostatnim wpisie na Instagramie Bezczel zapowiadał swój występ podczas gali bokserskiej białostockiego klubu Głazboxing, która odbyła się 12 września 2021, czyli 9 dni przed śmiercią rapera.



"Powiem tak: w bokserskiej pozycji z tym Panem to prawdziwy zaszczyt" - napisał o Pawle "Głazie" Głazewskim Bezczel.

Instagram Post

"Z tego miejsca zapraszamy Was wszystkich serdecznie na galę na której będę miał okazję zagrać trochę dobrego rapu. Bo jaka GALA, taki RAP, a GŁAZ BOXING to nie FAME MMA" - dodał raper.



Bezczel nie żyje. Kim był 37-letni raper?

Bezczel, a właściwie Michał Banaszek, był aktywny na scenie od prawie 20 lat. W 2005 roku zadebiutował na nielegalu WJDN. W 2006 roku ukazało się jego nielegal "Duet".



W 2007 roku Bezczel dołączył do białostockiego składu Fabuła (Poszwixxx, Erde, DJ Perc i Konradziwo). Skład nagrał dwie płyty w wytwórni Step Records - "Dzieło Sztuki" oraz "Made In 2".



Następnie raper wydał wspólną płytę z Kobrą (podpisał kontrakt z wytwórnią RPS Enterteyment Peji), a jego solowy debiut w wytwórni Proforma ("A.D.H.D.") ukazał się w 2013 roku (album uzyskał status złotego). Łącznie Bezczel wypuścił cztery solowe krążki. Ostatni z nich - "8 Bila" - ukazał się w 2018 roku.



W 2015 roku wraz z Chadą i ZBUK-iem stworzył hiphopową supergrupę ( sprawdź! ). Trio nagrało płytę "Kontrabanda: Brat bratu bratem", która pokryła się złotem.



Współpracował również m.in. z: Kobrą, KaeN-em, Dwoma Sławami, VNM-em, Ero Sitkiem i Pyskatym. Pojawił się też na składance Step Records "Rap najlepszej marki".



Clip Bezczel Czarne róże feat. Poszwixxx

Bezczel w 2021 roku zapowiedział "nowy rzeczy"

"To był najtrudniejszy (pod względem doświadczeń) rok w moim życiu. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu dowiedziałem się dużo o sobie, poznałem się na ludziach, zacząłem rozumieć niektóre relacje i patrzeć na świat z szerszej perspektywy. Jeśli mowa o ludziach - są tacy, którym będę wdzięczny do końca swoich dni (i oni o tym wiedzą) oraz tacy, których do końca swoich dni znać już nie chcę (i oni też o tym widzą). Ich wspólnym mianownikiem jest to, że w obu przypadkach będę miał o czym pisać teksty. Nowy Rok witam z pokorą, wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Wszystkim dobrym, życzliwym, serdecznym ludziom, wysyłam szczere intencje, życzę zdrowia, spokoju i wytrwałości. 2021 - teraz idzie nowe" - można było przeczytać.



Instagram Post

Bezczel miał żonę Sylwię, a w 2015 roku para doczekała się syna Oskara.



W 2013 roku raper przeszedł operację wszczepienia implantu słuchu. Problemy zdrowotne nie opuszczały go w kolejnych latach. W 2019 roku z powodu powracających problemów ze słuchem muzyk trafił do szpitala, gdzie przeszedł kolejną operację.