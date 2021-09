Bezczel nie żyje. Branża wspomina zmarłego rapera

O śmierci rapera ( sprawdź! ) poinformowali jego przyjaciele. W mediach społecznościowych pożegnali go m.in.: Peja, Liroy, DJ Decks oraz Kafar z Dixon37.

"Brak jakichkolwiek słów. Do zobaczenia wariacie" - napisał Kafar. "Żegnaj bratku" - skomentował Peja. "Słowa nie wyrażą tego co teraz czuję. Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny Michała. Do zobaczenia po 2 stronie chłopaku" - napisał Liroy.

Oświadczenie w sprawie tragicznych doniesień ma wydać rodzina zmarłego gwiazdora polskiej sceny hiphopowej. Przyczyna śmierci na razie nie jest znana, choć według nieoficjalnych doniesień został potrącony przez samochód.



Bezczel nie żyje. Branża żegna 37-latka

"Człowiek, którego miałem okazję poznać... Pogadać o technicznym rapie... Człowiek o mega zajawce na składanie rymów... Naprawdę unikat, jeżeli chodzi o flow... Ostatnio myślałem, z kim chciałbym zrobić numer... Bezczel był w moim Top10 najlepszych polskich MC" - wspomniał Nullizmatyk.

"Nie mam zdjęć, nie robię i żałuję teraz, bo z Bezczim już nie zrobię... A trochę żeśmy okazji mieli, choć trochę fajnych rzeczy, żeśmy razem zrobili, to szkoda że za mało... Żegnaj Michał" - wspomniał z kolei Ero.



"Trzymaj się Bratku. Jeszcze ostatnio byłeś taki uśmiechnięty" - napisała Kara, a słowa pożegnania skierowali do zmarłego kolegi także m.in. Kaen i Słoń.



"Pamiętam jak w 2013 r. na akcji 'Wspólny Mianownik' po całym dniu spędzonym z nami na turnieju koszykówki, grillu, konferencjach i Mszy Świętej stanąłeś na scenie i powiedziałeś przez mikrofon: ,'Nie wiem jeszcze o co w tym chodzi, ale kiedy patrzę na Was i na Waszą radość, to wiem, że Bóg istnieje' (...). Spotykaliśmy się później kilka razy. Gościłeś mnie u siebie w domu zawsze życzliwie i serdecznie. Owocem naszej znajomości był m.in. ten kawałek. Byłeś wtedy na fali wiary w to, że to życie ma głęboki sens, a Jezus naprawdę żyje" - takimi słowami pożegnał 37-latka Tau.





Niektórzy wspominali także o problemach rapera ze stanami depresyjnymi. "Dwa tygodnie temu zapraszałeś mnie na nową płytę, mówiłeś, że jest lepiej chociaż do końca w to nie wierzyłem miałem cichą nadzieję, że małymi kroczkami wyjdziesz z bagna, zrobisz album i jakoś poskładasz to do kupy... Nie wiem co mądrego się piszę w takich chwilach, ale do końca miałeś we mnie bratnią duszę, która Ci dopinguje i ponadczasowe flow, które wniosłeś do polskiego hip-hopu zawsze będzie nam przypominać o Tobie. Mam nadzieję, że tam gdzie teraz jesteś nie ma cierpienia i bólu" - wspominał Kacper HTA.



"Trzymaj się tam u góry", "Spoczywaj w pokoju bracie. Razem z Tomkiem [Chadą - przyp. red.] stworzycie coś pięknego tam u góry" - pisali z kolei fani pod ostatnim opublikowanym zdjęciem rapera.



Bezczel nie żyje. Kim był 37-letni raper?

Bezczel, a właściwie Michał Banaszek, był aktywny na scenie od prawie 20 lat. W 2005 roku zadebiutował na nielegalu WJDN. W 2006 roku ukazało się jego nielegal "Duet".



W 2007 roku Bezczel dołączył do białostockiego składu Fabuła (Poszwixxx, Erde, DJ Perc i Konradziwo). Skład nagrał dwie płyty w wytwórni Step Records - "Dzieło Sztuki" oraz "Made In 2".



Następnie raper wydał wspólną płytę z Kobrą (podpisał kontrakt z wytwórnią RPS Enterteyment Peji), a jego solowy debiut w wytwórni Proforma ("A.D.H.D.") ukazał się w 2013 roku (album uzyskał status złotego). Łącznie Bezczel wypuścił cztery solowe krążki. Ostatni z nich - "8 Bila" - ukazał się w 2018 roku.



W 2015 roku wraz z Chadą i ZBUK-iem stworzył hiphopową supergrupę ( sprawdź! ). Trio nagrało płytę "Kontrabanda: Brat bratu bratem", która pokryła się złotem.



Współpracował również m.in. z: Kobrą, Ten Typ Mes, KaeN-em, Dwoma Sławami, VNM-em, Ero Sitkiem i Pyskatym. Pojawił się też na składance Step Records "Rap najlepszej marki".



Clip Bezczel Czarne róże feat. Poszwixxx

Bezczel w 2021 roku zapowiedział "nowy rzeczy"

"To był najtrudniejszy (pod względem doświadczeń) rok w moim życiu. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu dowiedziałem się dużo o sobie, poznałem się na ludziach, zacząłem rozumieć niektóre relacje i patrzeć na świat z szerszej perspektywy. Jeśli mowa o ludziach - są tacy, którym będę wdzięczny do końca swoich dni (i oni o tym wiedzą) oraz tacy, których do końca swoich dni znać już nie chcę (i oni też o tym widzą). Ich wspólnym mianownikiem jest to, że w obu przypadkach będę miał o czym pisać teksty. Nowy Rok witam z pokorą, wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Wszystkim dobrym, życzliwym, serdecznym ludziom, wysyłam szczere intencje, życzę zdrowia, spokoju i wytrwałości. 2021 - teraz idzie nowe" - można było przeczytać.



Bezczel miał żonę Sylwię, a w 2015 roku para doczekała się syna Oskara.



W 2013 roku raper przeszedł operację wszczepienia implantu słuchu. Problemy zdrowotne nie opuszczały go w kolejnych latach. W 2019 roku z powodu powracających problemów ze słuchem muzyk trafił do szpitala, gdzie przeszedł kolejną operację.