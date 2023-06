Beyonce na koncercie uderzyła w polski rząd? Fani od razu zareagowali

Ikona muzyki pop ogłosiła swoją dziewiątą trasę koncertową 1 lutego 2023 r. Pierwszy występ pod szyldem "Renaissance World Tour" dała 10 maja w Sztokholmie. Trasę zakończy 27 września koncertem w Nowym Orleanie. W Polsce Beyonce ( posłuchaj! ) występowała po raz trzeci. Najpierw zameldowała się w naszym kraju w 2013 r. - była wtedy największą gwiazdą Orange Warsaw Festival. Natomiast w 2018 r. dała show wspólnie ze swoim mężem Jayem-Z.



Listę utworów, które Beyonce wykonuje podczas obecnej trasy, zdominowały kompozycje z albumu "Renaissance". Wśród nich są przeboje "Break My Soul" czy "Cuff It", jednak nie zabrakło też starszych hitów, jak "Crazy In Love" lub "Naughty Girl".

Beyonce w Polsce. "Kto kontroluje media..."

Koncerty Beyonce to nie tylko dwie i pół godziny muzyki, ale również niezwykle dopracowany show. Jednym z elementów spektaklu był wyświetlony na telebimach napis "Whoever controls the media, controls the mind" ("Ktokolwiek kontroluje media, kontroluje umysł"). Polscy fani od razu zareagowali oklaskami, myśląc, że napis odnosi się do sytuacji w Polsce i walki o niezależne media.

Nie jest to jednak prawda. Cytat nie odnosił się do sytuacji w Polsce - to słowa Jima Morrisona, które pojawiają się na każdym koncercie z trasy "Renaissance World Tour".