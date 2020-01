Bestsellery Empiku 2019: Syn Bono ze swoim zespołem Inhaler gwiazdą gali [TRANSMISJA TV]

4 lutego w Warszawie odbędzie się gala Bestsellery Empiku 2019, której jedną z gwiazd będzie rockowy zespół Inhaler. Liderem formacji jest Elijah Hewson, syn Bono, wokalisty U2. Uroczystość zostanie pokazana na żywo w TVN.

Na czele grupy Inhaler stoi Elijah Hewson /Debbie Hickey /Getty Images

Grupa Inhaler trafiła do pierwszej piątki prestiżowego plebiscytu BBC Sound of 2020, który przybliża wykonawców, o których wkrótce będzie głośno.

W poprzednich latach w zestawieniach znaleźli się m.in. Billie Eilish, Rosalia, Sigrid, Khalid, Lewis Capaldi, Rag'n'Bone Man, Jorja Smith, Dua Lipa, Years & Years, Stormzy, Sam Smith, Banks, Haim, Michael Kiwanuka, Frank Ocean, Skrillex, Jessie J, James Blake, Ellie Goulding, Hurts, Florence & The Machine, Lady Gaga, Adele, Duffy, Foals, Mika czy Keane.

Inhaler właśnie wypuścił nowy, piąty już singel "We Have To Move On". Dotychczasowe nagrania kwartetu zanotowały już ponad 7 mln streamów.

Czwórka przyjaciół - Elijah Hewson (wokal, gitara), Robert Keating (bas), Ryan McMahon (perkusja) oraz Josh Jenkinson (gitara) - założyła Inhaler jeszcze w liceum. Połączyła ich fascynacja muzyką takich wykonawców jak The Stone Roses, Joy Division, The Strokes, Depeche Mode, Interpol, Kings of Leon czy The Cure. Po wydaniu zaledwie kilku singli, Inhaler zdążył zgromadzić oddaną publiczność.

"Chcę po prostu pisać o radości życia, byciu nastolatkiem i wszystkimi blaskami oraz cieniami tego okresu. Nie chcę być wyłącznie wesoły lub smutny" - mówi Elijah Hewson, 20-letni syn Bono i jego żony Alison Hewson.

Lider grupy U2 ma w sumie czwórkę dzieci: córki Jordan (ur. 1989) i Memphis Eve (1991) i najmłodszego syna Johna Abrahama (2001). Memphis Eve też robi karierę w show-biznesie - jako aktorka; zagrała w filmach "Wszystkie odloty Cheyenne'a", "Most szpiegów", "Robin Hood" i serialu "The Knick".

Podczas gali Bestsellery Empiku 2019 na scenie wystąpią także m.in. zwyciężczyni Eurowizji Junior, Viki Gabor, w duecie z Kayah (przebój "Ramię w ramię"), czy Natalia Nykiel, która zaśpiewa z Beatą Kozidrak oraz Miuoshem.

Transmisja wydarzenia rozpocznie się o 20:15 w TVN. Wcześniej, od godz. 19:30 na profilu Empiku na Facebooku będzie można zobaczyć relację z czerwonego dywanu i unikalne nagrania zza kulis. Gospodarzami streamingu będą: Piotr Grabarczyk i Karolina Gilon.