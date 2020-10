Beltez przed premierą albumu "A Grey Chill And A Whisper"

Niemiecka grupa Beltez wypuści w listopadzie czwarty longplay.

Płyta zespołu Beltez niedługo trafi na półki /Florian Bluhm /materiały prasowe

Nowy album blackmetalowego kwintetu z Kolonii trafi do sprzedaży 6 listopada.

Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako dwupłytowy album winylowy oraz w edycji cyfrowej, wszystkim tym zaś zajmie się włoska Avantgarde Music.

"Exiled, Punished...Rejected", poprzednia płyta Beltez, miała swą premierę w połowie 2017 roku nakładem rodzimej zespołowi Bret Hard Records.

Z całością materiału zawartego na "A Grey Chill And A Whisper" Beltez możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Beltez - A Grey Chill and a Whisper (Full Album Premiere)

Oto lista kompozycji albumu "A Grey Chill And A Whisper":

1. "In Apathy And In Slumber"

2. "The City Lies In Utter Silence"

3. "Black Banners"

4. "A Taste Of Utter Extinction"

5. "The Unwedded Widow"

6. "From Sorrow Into Darkness"

7. "A Grey Chill And A Whisper"

8. "I May Be Damned But At Least I've Found You"

9. "We Remember To Remember".