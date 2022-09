Przypomnijmy, że pierwsza od czterech lat płyta Behemotha ujrzy światło dzienne 16 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Polsce dzięki Mystic Production).

Przed premierą pomorska ekipa wypuściła utwory "The Deathless Sun", "Off To War!", "Ov My Herculean Exile" i "Thy Becoming Eternal".

Na Instagramie grupy można zobaczyć kilka ujęć z przygotowania specjalnego występu na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W ramach wydarzenia "Opvs Contra Cvltvram (Live Atop The Palace of Culture)" fani będą mogli usłyszeć cztery premierowe utwory.

Behemoth i nowa płyta "Opvs Contra Natvram"

"Od długiego czasu Behemoth jest cenzurowany i prześladowany przez Kościół katolicki na żądanie naszego faszystowskiego rządu. Występ ten, na tle tego budynku, jest niczym wielki środkowy palec skierowany do tych świń, Józefa Stalina i jego sowieckiego kółka wzajemnej adoracji. Niech żyje wolność!" - komentuje Nergal (wokal, gitara).

U jego boku występują Orion (bas) i Inferno (perkusja).

27 września Behemoth rozpocznie europejską część trasy "The European Siege Tour" razem z Arch Enemy, Carcass i Unto Others. W jej ramach 19 października zespoły wystąpią w Spodku w Katowicach.