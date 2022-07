Nadchodząca płyta "Opvs Contra Natvram" grupy Behemoth będzie następcą wysoce ocenianych albumów "The Satanist" (2014) i "I Loved You At Your Darkest" (2018).

Nowe wydawnictwo będzie miało swoją premierę 16 września. Wcześniej poznaliśmy single "Ov My Herculean Exile" i "Off to War!".

Behemoth prowokuje! Zobacz teledysk "The Deathless Sun"

Do nowego utworu "The Deathless Sun" powstały dwie zupełnie różne wersje teledysku. Jedna, nazwana Official Performance Video, a druga nieocenzurowana wersja (Official Narrative Video).

Za tą drugą odpowiada ekipa Błażej Jankowiak (9LITER FILMY).



"Behemoth nienawidzi Chrystusa na różne sposoby od 1991 roku, ale wciąż nie brakuje nam inwencji twórczej w tej kwestii. Z dumą prezentujemy nasz najnowszy klip związanym z tym tematem, 'The Deathless Sun'. Ten utwór zawiera w sobie wszystko, co wielu fanów Behemoth kocha w naszej muzyce - z jednej strony potężna dawka agresji, z drugiej dużo melodii. Ten właśnie kontrast jest powodem, dla którego zdecydowaliśmy się opublikować dwa niesamowite teledyski. Jeden z nich jest bardzo szokujący... tak szokujący, że aż musieliśmy stworzyć drugi klip. Wybierajcie zatem ostrożnie! Jak zwykle nie możemy się doczekać Waszej reakcji, Legiony. Miłej jazdy!" - komentuje Nergal (wokal, gitara).

Nowy materiał będzie można usłyszeć podczas europejskiej trasy "The European Siege Tour" (start 27 września). Razem z ekipą Nergala na scenie zaprezentują się grupy Arch Enemy, Carcass i Unto Others. Ten skład pojawi się 19 października w Spodku w Katowicach.

Behemoth - co wiemy o nowej płycie?

"Opvs Contra Natvram" został wyprodukowany przez Behemoth, a inżynierią dźwięku zajął się Daniel Bergstrand, producent pracujący z m.in. Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames. Za miks odpowiada z kolei Joe Barresi, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool.

"Nie chodzi o to, jak profesjonalnie brzmisz, ponieważ w dzisiejszych czasach wszystko brzmi profesjonalnie i jest przeprodukowane. Nie musisz robić wszystkiego perfekcyjnie - po prostu pozwól swojemu dziełu oddychać. Kiedy słuchasz Davida Bowie, słyszysz, że każdy utwór ma swoją tożsamość. Pewnego dnia zadałem sobie pytanie: Czy scena naprawdę potrzebuje kolejnego albumu, który brzmi jak wszystko inne? Każda płyta, którą nagrałem, to jestem ja stojący przed pieprzonym Mount Everest. Czy mi się to uda? Cóż, jak nie spróbuję, to się nie dowiem" - tłumaczy Nergal.



Behemoth - szczegóły płyty "Opvs Contra Natvram":

"Post-God Nirvana"

"Malaria Vvlgata"

"The Deathless Sun"

"Ov My Herculean Exile"

"Neo-Spartacvs"

"Disinheritance"

"Off To War!"

"Once Upon A Pale Horse"

"Thy Becoming Eternal"

"Versvs Christvs".