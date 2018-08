Behemoth: Bluźnierczy "God = Dog" (nowa płyta "I Loved You At Your Darkest")

5 października to data premiery nowej płyty grupy Behemoth. "I Loved You At Your Darkest" zapowiada teledysk do singla "God=Dog".

Okładka płyty "I Loved You At Your Darkest" grupy Behemoth /

Za realizację teledysku "God = Dog" odpowiada pracująca już wcześniej z ekipą Nergala Grupa 13.

Reklama

"Już bardziej bluźnierczy nie będzie" - zapowiada nadchodzący album "I Loved You At Your Darkest" lider Behemotha.

Tytuł albumu wydaje się nietypowym tytułem dla blackmetalowego krążka, ale pochodzenie może zadziwić fanów jeszcze bardziej niż same słowa.

"To werset z Biblii, a właściwie cytat samego Jezusa Chrystusa. Użycie tych słów w kontekście tytułu naszej nowej płyty postrzegam jako ekstremalne świętokradztwo" - mówi Adam Nergal Darski.

Clip Behemoth God=Dog

Album został wyprodukowany przez sam zespół. Bębny współprodukował Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames), miksem zajął się Matt Hyde (Slayer, Children Of Bodom), masteringiem Tom Baker (Nine Inch Nails, Marilyn Manson), a w nagraniach wzięła udział siedemnastoosobowa polska orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.

Na przełomie października i listopada Behemoth rusza w trasę po Ameryce Północnej jako headliner "Ecclesia Diabolica America 2018 e.v.", wraz z At the Gates i Wolves in the Throne Room. Europejska część trasy rozpocznie się w styczniu 2019. W tym miesiącu zespół pojawi się jeszcze na kilku festiwalach.



Oto szczegóły płyty "I Loved You At Your Darkest":



1. "Solve"

2. "Wolves ov Siberia"

3. "God = Dog"

4. "Ecclesia Diabolica Catholica"

5. "Bartzabel"

6. "If Crucifixion Was Not Enough..."

7. "Angelvs XIII"

8. "Sabbath Mater"

9. "Havohej Pantocrator"

10. "Rom 5:8"

11. "We Are the Next 1000 Years"

12. "Coagvla".