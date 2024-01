Lider zespołu Weekend przekonuje, że zamierza aktywnie rozpocząć Nowy Rok. W miesiącach zimowych chciałby też nieco udoskonalić swoją technikę jazdy na nartach.

"Nie jestem wytrawnym narciarzem, ale trochę jeżdżę na nartach. Gdy mam taką możliwość, gdy dysponuję chwilą czasu i jedziemy sobie na przykład rodzinnie do Zakopca, to wtedy te narty zakładam. Zdarzyło mi się nawet zjechać z Harendy, ktoś, kto jeździ do Zakopanego, wie, że to jest dosyć wymagający stok. Radzę sobie jakoś. Gdy założę narty, to potrafię zjechać" - mówi agencji Newseria Lifestyle Radosław Liszewski.

Reklama

Piosenkarz zdradza natomiast, że dużo pewniej czuje się na łyżwach. Na lodowisku nie ma sobie równych.

"Ja się wychowałem nad jeziorem, więc na łyżwach potrafię jeździć i to całkiem nieźle" - mówi.

Co w 2024 roku planuje Radek Liszewski? Gwiazdor disco polo ujawnia

Początek nowego roku to także okazja do zrobienia postanowień noworocznych. Radosław Liszewski zapewnia, że nie ma w zwyczaju siadać z kartką i skrupulatnie ich spisywać. Natomiast jedyne, co zawsze się u niego powtarza, to jeszcze większa dbałość o zdrowie i dobrą kondycję.

"Nie mam nałogów, z którymi muszę walczyć, ale moje postanowienie, chyba najbardziej proste i banalne, zresztą każdy z nas pewnie sobie mówi, że bardziej weźmiemy się za siebie, żeby lepiej wyglądać, no ja też tak sobie postanowię, więc pewnie będzie siłownia czy crossfit - dodaje.