Radek Liszewski sprzedaje willę z basenem. Cena zwala z nóg!

Pod koniec lata Radek Liszewski z żoną Dorotą przeniósł się z rodzinnych Sejn do Warszawy.

"W stolicy mieszkali już nasi synowie, więc postanowiliśmy się tu przenieść, by być bliżej nich" - tłumaczy discopolowy wokalista w "Fakcie".

Para ma dwóch synów - Norberta i Jakuba.

"Tu mam wszystko pod nosem, co jest związane z moją pracą, a stamtąd każda sprawa to wyprawa na cały dzień. Teraz jak idę do telewizji, piję kawę i wskakuję do studia, a tak zawsze 600 kilometrów musiałem nadrabiać tam i z powrotem" - dodaje lider grupy Weekend.

W związku z przeprowadzką Liszewski wystawił willę w Sejnach na sprzedaż. Cena imponującej, ponad 200-metrowej posiadłości w urokliwej lokalizacji, to ponad 2 miliony zł. Wokalista podkreśla, że dom jest samowystarczalny i bezkosztowy.

"Zabraliśmy tylko łóżka, bo tam wszystko było robione pod klucz. Ktoś, kto kupi ten dom, to może postawić łóżko wchodzić i mieszkać" - podkreśla gwiazdor disco polo, który największą popularność zdobył za sprawą przeboju "Ona tańczy dla mnie" (ponad 135 mln odsłon).

Dom Radka Liszewskiego na sprzedaż

Dom Radka Liszewskiego z zewnątrz nie wyróżnia się spośród innych domów w okolicy. Niski parterowy dom z poddaszem i podjazdem, na którym stoi kilka samochodów. Najbardziej charakterystycznym elementem są dwie sowie figurki, postawione tuż obok drzwi wejściowych.

"Sowa to synonim mądrości. Nie wiem, czy do mnie pasuje. Te figurki to robota teścia mojego brata. Oczywiście moja Dorota to jest taki chomik i jak coś zobaczy, to nie może się oprzeć. Płakała, płakała i wypłakała" - opowiadał Liszewski w programie "Czym chata bogata".

Za domem jest ogromna, niezagospodarowana zielona przestrzeń. Ujrzymy tam wyłącznie kilka drzewek, huśtawkę i kojec z dwoma psami - Azą i Lemonem. Z drewnianej huśtawki w ogrodzie mamy widok bezpośrednio na jezioro Sejny.

Ekskluzywna willa wokalisty zespołu Weekend

Wnętrze domu jest ekstrawaganckie. Dużo w nim gładkich i błyszczących mebli oraz dekoracyjnych wiszących lamp. Przeplatane jest to z ciepłem rodzinnej atmosfery, której nadają pomieszczeniom zdjęcia najbliższych Radka.

W holu stoi perkusja, która nie służy wyłącznie jako element dekoracyjny. Ma ona już ponad 10 lat, lecz piosenkarz wciąż korzysta z niej, by od czasu do czasu coś zagrać. Korytarz jest również miejscem do przechowywania garderoby scenicznej artysty. Przyznaje on, że większość marynarek zaprojektowana została przez jego małżonkę.

"Każdy z tych ciuchów to jest jakiś etap. To jest właśnie minus tego wszystkiego, że nie możesz kilkukrotnie tego założyć, no bo za chwilę ktoś cię opisze. Bo ludzie na to zwracają jednak uwagę" - mówił Liszewski.



Kącik zainteresowań Radka Liszewskiego: siłownia i studio nagrań

W tym skromnym, acz luksusowym domu znajduje się również siłownia. Znajduje się w niej duży worek treningowy, sztangi, bieżnia i kilka innych maszyn do ćwiczeń. Na poddaszu zostało wybudowane studio muzyczne. Stworzenie tego miejsca pod okiem specjalistów zajęło półtora roku.