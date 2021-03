"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Radek Liszewski z grupy Weekend

Radek Liszewski z grupy Weekend (pamiętny przebój "Ona tańczy dla mnie") jest pierwszą gwiazdą, która pokaże swój dom w nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music. U nas możecie przedpremierowo zobaczyć fragmenty.

Reklama

Radek Liszewski (Weekend) w programie "Czym chata bogata" /Disco Polo Music

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Radek Liszewski (Weekend) i jego nagrody Disco Polo Music

Reklama

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Radek Liszewski z grupy Weekend, który ogromną popularność zdobył za sprawą przeboju "Ona tańczy dla mnie". Nagranie z 2013 r. ma ponad 127 mln odsłon, będąc jednym z najpopularniejszych polskich teledysków w serwisie YouTube.

Swój dom wokalista wybudował w Sejnach, najmniejszym powiatowym mieście w Polsce, położonym w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, kilkanaście km od granicy z Litwą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Radek Liszewski (Weekend) i jego podróże po świecie Disco Polo Music

W programie Radek Liszewski podzieli się z Marcinem Kotyńskim wspomnieniami, pokaże pamiątki i oprowadzi po posiadłości. Razem z żoną Dorotą zaprosili też prezentera do stołu, by posmakował lokalnych potraw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Radek Liszewski (Weekend) zaprasza do stołu Disco Polo Music

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Radek Liszewski (Weekend) uczy gry na perkusji Disco Polo Music

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Radek Liszewski (Weekend) w swoim domowym studiu Disco Polo Music

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Co Radek Liszewski (Weekend) trzyma w szafie? Disco Polo Music