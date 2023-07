Na ścieżce dźwiękowej do filmu "Barbie" za utwór "Barbie World" odpowiadają Nicki Minaj i Ice Spice. Raperki wykorzystały sample z oryginalnej piosenki "Barbie Girl" , dlatego zespół Aqua jest uwzględniony w roli współautorów i współwykonawców nagrania.

Grupa zadebiutowała w 1997 roku albumem "Aquarium". Płyta zawierała hity "Turn Back Time", "Doctor Jones" ( posłuchaj! ) i oczywiście "Barbie Girl" ( posłuchaj! ), który po wydaniu w maju 1997 stał się globalnym fenomenem. Dzięki skoncentrowanej na lalkach fabule i kiczowatemu teledyskowi, który idealnie pasował do estetyki lat 90., singel wspiął się na szczyty list przebojów na całym świecie i stał się natychmiastowym klasykiem. Chociaż piosenka brzmiała jak skrojona na miarę dla dzieci, tekst opowiadał inną i znacznie bardziej nieprzyjazną dzieciom historię, która wręcz doprowadzała rodziców do furii.

Za sukcesem zespołu stoją wokaliści Rene Dif, urodzona w Norwegii Lene Nystrøm oraz producenci Søren Rasted i Claus Noreen. W 1994 roku zebrali się pod nazwą Joyspeed, jednak tuż przed wydaniem "Aquarium" zmienili nazwę na kultową już Aqua. Krążek sprzedał się w ponad 17 milionach egzemplarzy na całym świecie i zapewnił grupie rozgłos.

Piosenka wywołała aferę z firmą produkującą lalki Barbie. Jej przedstawiciele twierdzili, że teledysk do singla szkodzi wizerunkowi marki. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał rację zespołowi, uznając utwór za parodię.

W 2000 roku zespół wydał drugi album studyjny, "Aquarius", łączący cukierkową muzykę z sentymentalną atmosferą. Główny singel "Cartoon Heroes" zapewnił grupie kolejny hit. Po sukcesie albumu grupa ogłosiła, że robi przerwę. "Zdecydowaliśmy się zakończyć działalność w 2001 roku, głównie dlatego, że straciliśmy ze sobą kontakt" - wyznała Lene Nystrøm.

W kolejnych latach członkowie zespołu pracowali nad solowym materiałem. Søren Rasted stworzył grupę Hej Matematik, a Lene Nystrøm nagrała solowy album "Play With Me". Gitarzysta Claus Noreen i wokalista Rene Dif także zajęli się innymi projektami. Wydawało się, że Aqua to już przeszłość. Tak było do 2007 roku. "Spotkaliśmy się pewnego wieczoru i zrozumieliśmy, że brakuje nam wspólnego tworzenia. Pod wieloma względami był to drugi rozdział w historii Aqua" - tłumaczyli.

Nowy singel "Back To The 80s" wspiął się na szczyt duńskiej listy przebojów, a w 2011 roku Aqua wydała swój trzeci album studyjny "Megalomania". Tym samym udowodnili, że ich miłość do nietuzinkowego popu pozostała nienaruszona. Lene Nystrøm wspomina: "Chcieliśmy stworzyć najlepszy popowy album na świecie i zabrać Aqua do nowego wszechświata, nowego brzmienia, szukając dobrych melodii i tekstów, które zawsze były naszym znakiem rozpoznawczym".

Wokalistka była też trenerką w duńskiej i norweskiej edycji "The Voice". Próbowała również sił w świecie filmu - zagrała w takich produkcjach jak "Uwolnij nas od zła", "Zdrada" czy serii "Varg Veum" na podstawie książek Gunnara Staalesena.

Później co jakiś czas zespół (obecnie jako trio; w 2016 r. Claus Noreen zdecydował, że nie będzie brał udziału w koncertach, ale nadal czuje się częścią "rodziny Aqua") wracał na scenę. W 2018 r. pojawił się nowy singel "Rookie", a trzy lata później na potrzeby World Pride 2021 grupa zaprezentowała nową wersję musicalowego hitu "I Am What I Am" Jerry'ego Hermana.



W życiu prywatnym Lene najpierw związała się z założycielem zespołu Rene Difem, jednak po trzech latach muzycy postanowili ze sobą zerwać. W 2001 roku wokalistka wyszła za Sorena Rastada (ślub odbył się w Las Vegas). Para ma córeczkę Indię i syna Billy'ego. W 2017 roku, po 16 latach małżeństwa, Lene i Soren zdecydowali się wziąć rozwód.

