Zespół Aqua powstał w 1994 roku w Danii przez wokalistów Lene Nystrøm, René Dif, klawiszowca Sørena Rasteda i gitarzysty Clausa Norreena.

Zespół zasłynął piosenką "Barbie Girl", będącą trzecim singlem promującym debiutancką płytę zespołu, pt. "Aquarium", która ukazała się w 1997 roku. Utwór błyskawicznie podbił radiostacje w Europie i Stanach Zjednoczonych (dotarł na siódme miejsce listy Billboard Hot 100).

Singel szybko został uznany za popkulturowy fenomen. Okrzyknięto go również jednym z najpopularniejszych utworów lat 90.

Piosenka wywołała aferę z firmą produkującą lalki Barbie. Jej przedstawiciele twierdzili, ze teledysk do singla szkodzi wizerunkowi marki. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał rację zespołowi, uznając utwór za parodię.

Kariera Aquy mimo fenomenalnego początku, nie potoczyła się tak, jakby chcieli tego członkowie grupy. Na rynku ukazały się jeszcze dwie płyty i single takie jak "Doctor Jones" oraz "Lollipop (Candyman)", jednak nie zdobyły one już takiej popularności.

Grupa zakończyła działalność w 2001 roku. Według oficjalnych wypowiedzi muzyków, zabrakło iskry do dalszego wspólnego tworzenia.

Krążyły jednak pogłoski, że podział grupy był w rzeczywistości spowodowany trójkątem miłosnym między muzykami zespołu.

W życiu prywatnym Lene najpierw związała się z założycielem zespołu Rene Difem, jednak po trzech latach muzycy postanowili ze sobą zerwać. W 2001 roku wokalistka wyszła za Sorena Rastada (ślub odbył się w Las Vegas). Para ma córeczkę Indię i syna Billy'ego. W 2017 roku, po 16 latach małżeństwa, Lene i Soren zdecydowali się wziąć rozwód.

W 2008 roku Aqua postanowiła ruszyć w trasę koncertową, a w 2011 roku grupa wydała nawet nową płytę, pt. "Megalomania". Pomysł reaktywacji zespół wyraził także w 2016 roku, przy okazji 20-lecia singla "Barbie Girl".

