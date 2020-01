Ayo i nowa płyta "Royal". Zobacz teledysk "Beautiful"

"Prawdziwe piękno polega na wrażliwości, byciu całkowicie sobą, bez strachu i bez pretensji" - tak utwór "Beautiful" Ayo zapowiada producent Jesse Salto. Wokalistka pamiętana z przeboju "Down On My Knees" pod koniec stycznia wypuści nowy album "Royal".

Ayo powraca z nową płytą /Andrzej Wrzesiński / East News

Popowo-soulowy hymn z akustycznym brzmieniem, to przede wszystkim prawdziwe wezwanie do tolerancji i samoakceptacji. Przeplataniu się akordów i rytmów towarzyszy szczery tekst, który czasami jest trudny do usłyszenia, ale zawsze optymistyczny - tak zapowiadany jest singel "Beautiful".

"Kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę, byłem naprawdę poruszony i zahipnotyzowany zarówno głosem i tekstem Ayọ, jak i przesłaniem. Potrzebowaliśmy prawdziwej historii. Nie bylibyśmy zadowoleni z kolejnych ujęć celebrujących 'niekonwencjonalne' piękno, przechodząc od jednego do drugiego. Chcieliśmy ujawnić często trudną rzeczywistość, która kryje się za tym wszystkim. Jak możesz zaakceptować siebie takim, jakim jesteś, w świecie, który wydaje się nie akceptować ciebie?" - mówi producent Jesse Salto.

"W końcu jest to film o zbroi. Zbroi, którą nosimy i zbroi, którą zdejmujemy, aby przetrwać dzień po dniu. Prawdziwe piękno polega na wrażliwości, byciu całkowicie sobą, bez strachu i bez pretensji. W tym filmie Ayọ znajduje się w centrum tych opowieści, na przemian prezentując intymny występ i miłe interakcje, prawie jak wewnętrzny głos, który mówi im, że są piękne. Po prostu tacy, jacy są" - dodaje.

Autorka przebojów "Down On My Knees", "And It's Supposed To Be Love", "Slow, Slow" i "Lonely" w swojej twórczości łączy soul, reggae i folk.

"Royal" zapowiadany jest jako "nowy początek i powrót do pierwotnego siebie, deklaracja miłości do muzyki, album, na który czekała długi czas".

Oto szczegóły płyty "Royal":



1. "Rest Assured"

2. "Beautiful"

3. "Fool's Gold"

4. "Ne Quelque Part"

5. "Rosie Blue"

6. "Throw It Away"

7. "Fix Me Up"

8. "Afro Blue"

9. "I'm in Love"

10. "Ocean"

11. "Just Like I Can't"

12. "Royal".

Jej ojciec jest Nigeryjczykiem, a matka Romką, ma też polskie korzenie ze strony swojej babci.

Popularność przyniósł jej debiutancki album "Joyful" (2006), który w Polsce pokrył się platyną.

Wydana w październiku 2016 r. piąta płyta zatytułowana po prostu "Ayọ" została poprzedzona singlami "I'm a Fool" i "Paname". Jest jak dotąd najbardziej osobistą wypowiedzią wokalistki i podsumowaniem jej całej kariery i życiowych zawirowań. Została nagrana w całości w mieszkaniu Ayọ na Brooklynie przy użyciu laptopa i smartfona.