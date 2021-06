Ava Max powraca jeszcze silniejsza! Posłuchaj "EveryTime I Cry"

Popowa sensacja światowego formatu, Ava Max, prezentuje nowy singel "EveryTime I Cry".

"Po każdej walce, przez którą musisz przejść, stajesz się odrobinę silniejsza" - opowiada o swym dodającym siły singlu artystka. "Każda łza, którą uronisz nie jest na marne. Z tych łez powstaje bowiem rzeka nadziei".



Za sprawą poprzedniego singla "My Head & My Heart", który szturmem zdobył listy przebojów, Ava stała się jedną z najchętniej słuchanych wokalistek w serwisach streamingowych.



Piosenka ma dziś ponad 400 milionów odtworzeń i wystrzeliła do TOP15 listy Pop Radio. Wcześniej Ava wydała multi-platynowy singel "Kings & Queens", który zgromadził już ponad miliard streamów i przez osiem tygodni zajmował najwyższą pozycję notowania Hot AC.

Ava jest córką albańskich imigrantów, a talent szlifowała od podstawówki. Wokalistka zdobyła rozgłos w 2018 roku za sprawą przeboju "Sweet but Psycho", który do 2020 roku zgromadził 2,1 miliarda odtworzeń i przez trzy tygodnie utrzymywał się w TOP10 głównego notowania Billboardu. Drogę do popowego królestwa torowała sobie dalej hitami "So Am I" (927 milionów streamów), "Salt" (1,5 miliarda streamów), "Kings & Queens" (miliard streamów) i "Who's Laughing Now" (301 milionów streamów).

