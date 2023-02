Audioriver prezentuje kolejnych artystów. Kto zagra na festiwalu?

Przygotowania do tegorocznej edycji Audioriver Festival nabierają tempa. Dopiero co opublikowany został drugi rzut artystów, a tymczasem organizatorzy powracają z kolejną dawką ogłoszeń.

ZHU dał się poznać dzięki przebojowi "Faded", który został nominowany do Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne. Ten chińsko-amerykański DJ i producent muzyczny na początku kariery pozostawał anonimowy. Jego debiutancki album miał premierę podczas Coachelli, a po występie tym dało się usłyszeć głosy mówiące, że mógłby stać się “kolejnym Daft Punk".

Berliński producent Klangkuenstler przywołuje swoimi nagraniami wczesne lata 2000. w nowoczesnym wydaniu, łącząc je z industrialnym techno, rozgrzewającymi melodiami i piekielnie nastrojową paletą dźwięków. W swoich produkcjach udaje mu się uchwycić emocjonalną esencję naszego zeitgeistu: zmienne nastroje pomiędzy szaleńczym gniewem, głęboką melancholią i przebłyskami nadziei.

Avalon Emerson pochodzi z pustyń Arizony, ale obecnie mieszka w Berlinie, gdzie szlifuje swój kunszt didżejski i producencki. Znana jest ze swoich eklektycznych setów, a jej rozpoznawalność wzrosła dzięki fantastycznej EP-ce wydanej przez Whities w 2016 roku. Nagranie to ugruntowało jej reputację jako artystki, która doskonale rozumie jak tworzyć wciągające klubowe narracje. Avalon zagra w ramach niedzielnego Sun/Day.

Clip ZHU Faded

W formule b2b zaprezentują się Claudio PRC oraz Błażej Malinowski. Ten pierwszy, odkąd pojawił się na włoskiej scenie deep techno w 2006 roku, rozwinął wciągający dźwiękowy świat inspirowany Detroit techno i elektroakustyką. Błażej Malinowski, polski producent i DJ mieszkający w Berlinie, ma na swoim koncie wydawnictwa w najlepszych labelach zajmujących się ambientem i deep/hypnotic techno. Znany jest ze swoich hipnotycznych i energetycznych produkcji oraz występów na żywo.

W ogłoszeniu Audioriver znaleźli się też inni artyści z Polski, czyli Święty Bass. To autorski projekt rapera Miłego ATZ oraz didżeja Phunk'illa. Inicjatywa ta obejmuje zarówno wydawnictwa, jak i imprezy soundsystemowe i ma za zadanie propagować wśród polskich słuchaczy brytyjskie bassowe brzmienia z pogranicza UK garage, grime czy bassline.

Pochodząca z Hong Kongu, a obecnie mieszkająca w Bristolu, gyrofield jest młodą, niebinarną artystką od lat odkrywającą własne brzmienie. Nieustanne eksplorowanie różnych stylów, podgatunków i form zaowocowało eklektycznym katalogiem wydawnictw. W 2023 roku gyrofield przemierza różnorodne odłamy muzyki klubowej i drum'n'bass, włączając w to bardziej analogowe brzmienie.

Wideo ŚWIĘTY BASS - DAJ ZNAĆ

Hedex to cudowne dziecko sceny. Zaczął występować w wieku 16 lat, a teraz, po upływie dekady, gra więcej imprez niż niejedna gwiazda gatunku. Jest obecnie jednym z najbardziej wziętych artystów młodego pokolenia z kręgów muzyki jump up. Choć inspirację zaczerpnął z Belgii i tamtejszych brzmień, sam pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jego unikalny styl miksowania sprawia, że podczas setów Hedexa dzieje się istne szaleństwo.

Joyhauser zdobył już renomę w całej Belgii. To obiecujące duo dysponuje imponującym arsenałem mocnych bitów, którym towarzyszą porywające i melancholijne smyczki. Surowe techno zmieszane z epickimi harmoniami to główne składniki ich charakterystycznego brzmienia. Wystąpili na takich dużych festiwalach jak Extrema Outdoor, Tomorrowland czy Pukkelpop.

Samurai Breaks to brytyjska gwiazda ciężkiego basu i szybkich bitów. Wyrobił sobie markę dzięki swoim euforycznym trackom, które obejmują UK bass, garage, drum’n’bass, jungle, juke/footwork czy breaks. Zdobył międzynarodowe uznanie, z wielką zręcznością przywracając do życia stare gatunki takie jak hardcore breakbeat i inne style z lat 90. Jeśli potrzebujesz solidnej dawki połamanych bitów, klubowego szaleństwa i mocnych produkcji, set Samurai Breaks to coś dla ciebie.

Wideo Joyhauser - Elements

The Caracal Project należy do pokolenia artystów, którzy próbują wymykać się schematom i chcą wymyślić drum'n'bass na nowo, przełamując i zacierając sztywne granice gatunku. "Modern Intimate" to jego najbardziej fascynujący projekt do tej pory. To ucieleśnienie wizji młodego Francuza, który chce wypełnić luki między gatunkami muzyki tanecznej, zbliżyć do siebie różne kultury i wyrazić emocje czasów lockdownu.

VNTM to mieszkający w Amsterdamie muzyk, który prezentuje własne podejście do techno. Za każdym razem pojawia się ze swoimi maszynami i gra jedynie autorski materiał. Brzmienie VNTM jest mieszanką nowoczesnego techno i współczesnych progresywnych melodii. Mroczny, ale podnoszący na duchu, tajemniczy i nieuchwytny - to określenia, które przychodzą na myśl podczas poznawania brzmienia młodego Holendra.