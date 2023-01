Audioriver Festival ogłasza pierwszy konkurs tegorocznej edycji!

Jak co roku, ostatni weekend lipca oznacza dla fanów muzyki elektronicznej tylko jedno - Audioriver Festival. Tak będzie i tym razem, bo impreza zawita ponownie do Płocka między 28 a 30 lipca. Nieco inaczej będzie natomiast prezentować się tegoroczna różnorodność gatunkowa na scenach. Poza ogłoszonymi zmianami organizacyjnymi, Audioriver rozwija podejście do muzyki niskich częstotliwości, na którą coraz bardziej otwiera się festiwalowa publiczność.

Dotychczas jedyną sceną reprezentującą takie brzmienia była scena Hybrid, która gościła najlepszych przedstawicieli drum'n'bass. W 2023 roku będą działać dwie sceny, na których znajdzie się miejsce nie tylko dla d'n'b, ale i dla takich gatunków jak nu breaks, jungle, UK bass, dubstep, garage czy grime. Dodatkową nowością jest fakt, że dwie sceny bassowe będą działały w formule tzw. takeoverów.

W ramach takeover'ów część slotów będzie kuratorowana m.in. przez polskich promotorów, kolektywy i artystów reprezentujących różnorodne nisze z tego bardzo pojemnego gatunku. To ukłon w stronę prężnie działających twórców sceny niskich częstotliwości i ich słuchaczy.

Audioriver Festival ogłasza konkurs!

W związku z wprowadzeniem nowych scen bassowych, festiwal ogłasza konkurs na ich nazwy. Zgłaszać swoje pomysły można w komentarzach pod konkursowymi postami na profilach Audioriver Festival na Facebooku i Instagramie.

Wyłonione zgłoszenia, które najbardziej przypadną do gustu organizatorom, zostaną wykorzystane jako oficjalne nazwy obu scen, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody, czyli karnety na cały tegoroczny festiwal.

Audioriver Festival 2023 - kto zagra?

Dla przypomnienia, wśród pierwszych ogłoszonych artystów Audioriver 2023 znajdują się: 8Kays, 99999999, Coco Bryce, Desiree, Job Jobse, Krakota, Tengu, VTSS, Zuchy oraz kolektyw 175 BPM w składzie Ginee, adamformat./ i Buhhaj, którzy wystąpią na jednej ze scen bassowych. To dopiero początek, a kolejne szczegóły na temat line-upu będą się ukazywać w przeciągu kolejnych miesięcy.